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娛樂

【娛樂場】《私家偵探》 古天樂查周秀娜「出軌」陷兇案

【明報專訊】古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然、楊偲泳、張兆輝、黃詩棋和關德輝等主演電影《私家偵探》，由鄭保瑞監製，李子俊伙兼任編劇的周汶儒聯合執導，鄧維弼、周耀山和傅文彬聯合監製。故事講述落魄的私家偵探歐陽偉業（古天樂飾）常受委處理通姦、尋人、寵物失蹤等微不足道的小案，當中有3名男客戶的個案均跟女伴出軌有關，包括邵先生希望找到未婚妻翁嘉雯（黃詩橫飾），黑幫頭目懷疑女友Betty（楊偲泳飾）另有新歡，希望知道第三者身分。其中旅行社老闆葛偉明（關德輝飾）懷疑拍拖3個月的女朋友有另一半，這女子竟是歐陽偉業的妻子關詠心（周秀娜飾）。

歐陽偉業得知太太前往酒店後，敵不過內心煎熬，放棄正在調查為客戶尋找失蹤未婚妻的案件，趕往捉姦，沒想到客戶的未婚妻在他離開現場後被殺，事件變成謀殺案。歐陽偉業將當時發現的線索交予調查此案的警察陳康民（劉冠廷飾）後，發現自己已陷於錯綜複雜的謎團中，危機逐步逼近，為阻止兇手殺害下一個目標，必須憑專業偵探的直覺力挽狂瀾。

古天樂劉冠廷針鋒相對

古天樂在《私家偵探》演深藏秘密的冷面偵探，形象滄桑冷峻，戴上黑超、短曲髮和隨性的T恤四處追查線索。他與扮演警察的劉冠廷針鋒相對，古天樂提供命案線索，卻被劉冠廷視為嫌疑人，劉冠廷不但尾隨古天樂查案，還無所不在的緊盯着他的一舉一動，更大膽對古說：「警察沒有什麼不可以做的。」顯得其角色正邪難辨。

兩人展開鬥智鬥狠的生死較量，逼得古天樂怒罵：「如果搞我屋企人，我一定殺咗佢。」其間他被調查的對象楊偲泳威脅，老婆周秀娜更要鬧離婚，腹背受敵，全片案中有案，謎團重重，深入剖析人性與情感的交鋒，為觀眾帶來多重思考與衝擊。

《私家偵探》 6月12日香港上映

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