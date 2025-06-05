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娛樂

音樂劇演夫妻 連詩雅挑戰忍喊唱歌 黃浩然自詡「被演員耽誤的歌手」

【明報專訊】黃浩然和連詩雅（Shiga）在電視劇《黑金風暴》飾演情侶，最近因音樂劇《三．八》重聚，升呢演夫婦，默契依然。連詩雅自覺當媽後蛻變，不再執著，做音樂劇勇於表達自己，跟拍檔有良好溝通，大爆「新人」黃浩然唱功有驚喜，眼淺的她則要忍喊唱歌，大嗌有難度。黃浩然直認要為下一代樹立榜樣，近10年改掉壞脾氣兼無懼接受任何挑戰，為音樂劇惡補歌藝，自詡「被演員耽誤的歌手」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

黃浩然和連詩雅在音樂劇《三•八》再合作，表示幾年前二人在電視劇飾演情侶，「今次收成正果演夫妻，我們拍完劇沒聯絡，再合作默契依然，感覺很親切，像認識已久的朋友，有很多話題」。

連詩雅多得近年改變，勇於表達自己和不再執著，與黃浩然傾劇本時講出自己想法，「故事起承轉合很大，很多細節位與拍劇和電影不一樣，現場演出無得NG，默契很重要」。音樂劇還有一班年輕人參演，包括姚焯菲（Chantel）、MIRROR成員邱傲然（Tiger）和COLLAR成員陳泳伽（Winka）等，二人大讚這班年輕人有天分又勤力，用心聆聽和肯嘗試，黃浩然笑說：「我們看在眼內，也不可以怠慢。」

黃浩然學唱歌獲老師稱讚

身為歌手的連詩雅唱歌當然難不到她，黃浩然連一首歌也未出過，笑言答應演出是為做歌手鋪路，承認很喜歡唱歌，入行後有想過當歌手，不過這年代的歌手很全面，能唱、能玩樂器又能作歌，他除了唱歌，什麼也不懂，加上覺得拍戲都未拍得好，不想分心，自詡：「我是被演員耽誤的歌手。」曾學過唱歌的他答應演出《三•八》後，即找老師惡補，一星期上兩堂。老師有否說他有潛質？黃浩然說：「老師是音樂監製陳輝陽介紹，他話這名老師覺得學生蠢就不教，我上堂至今都獲稱讚，應該還可以。」

上舞台「雞精班」獲益良多

「師姐」連詩雅不敢評價黃浩然這名新人的唱功，但感驚喜，「沒想過他識唱歌，音樂劇要用歌聲講對白，我識唱歌都覺得不容易，還要忍喊唱，我平時好易喊，很大挑戰」。二人感謝導演詹瑞文（詹sir）教導，安排不同訓練與分享很多舞台上的知識和技巧，像上「雞精班」，學到很多東西，讓大家建立信任和默契。他們都擔心演出時發台瘟和食螺絲，詹瑞文叫他們別想太多。現在一星期排足6天，為應付十多場演出，黃浩然每日跑步、游水，不喜歡運動的連詩雅被拍檔感染，無論多忙多累，每天早上也做20分鐘運動才去排練，「囡囡睇住我運動，瞪大雙眼想跟我一起跳，好搞笑」。

黃浩然拒抱子 被老婆訓話

黃浩然劇中演不肯長大的大細路爸爸，現實中也曾經歷這階段，由二人行變三人行，生活產生很大變化要適應，心態亦需要改變，「大仔出世後，我在無綫工作很忙，睡覺的時間也沒有，累到回家不想抱BB，所以不覺得他是我兒子。老婆都看不過眼說：『部車你都會抹啦，點解唔掂個仔，同佢溝通、互動吓？』」。他表示為人父後，想做個善良的人，因身教很重要，「我以前出名躁底，近10年，很多朋友都覺得我轉變了，會設身處地為別人着想，這方面太太好叻，希望小朋友都多顧及別人感受和有同理心」。

連詩雅爆老公未慣做爸爸

連詩雅透露老公陳家樂與黃浩然一樣，最初不習慣當爸爸，對方陪她入醫院分娩後數天，便去了馬來西亞拍劇，回來女兒已兩個月大，感覺有點陌生。黃浩然說：「家樂陪到你幾日已好好，我為囝囝剪臍帶後即回無綫開工，還記得當時拍《我的如意狼君》，溝緊姚子羚。」他笑言太太生完即「出軌」。

連詩雅表示陳家樂和BB的連繫沒那麼快建立，正慢慢習慣，「正如浩然所說，兩個人生活變成三個，他有很多東西需要調節，不同以前隨時去睇戲和按摩，現在要諗埋個女，好似我最近要排戲，他就肩負照顧囡囡責任，讓我可以安心工作。（老公變得深閨？）他一向深閨，我先嫁給他，佢現在變得早睡早起，凡事都會想多些，感激他為女兒的改變」。

黃浩然/髮型：DY

化妝：Terence C.

連詩雅 /髮型：kateshek

服裝：bonbom & tonywhack

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