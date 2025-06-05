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娛樂

蘇玉華自爆成功爭取加戲 黃秋生稱大仔無興趣入行

不赦之罪｜黃秋生稱大仔無意入行 蘇玉華自爆曾爭取加戲

【明報專訊】黃秋生、蘇玉華、P1X3L成員歐鎮灝（George）、陳書昕與陳紫萱前晚出席主演電影《不赦之罪》首映禮，黃秋生表示出品人之一古天樂（古仔）當初找他演出時仍未有劇本，其間曾以為計劃不了了之，結果拖拉兩年又成事，「古仔很有心，不知是欣賞我還是可憐我，救我命啩！」黃秋生跟蘇玉華一同受訪，前者稱拍攝過程中有提供意見，《不赦之罪》故事關於宗教，影片帶到歐洲會變得敏感，幸好最近聽入場觀眾對新片反應好，贏口碑。蘇玉華自爆成功爭取加戲，「戲中我飾演受害者，最後一場戲見加害者的戲分，拍攝時向導演和編劇提意見，因為個劇本好，想將個戲發揮到極致和更圓滿」。

黃稱現今拍戲難過結婚

黃秋生跟大隊映後與觀眾見面，臨出場前陶醉演唱電影主題曲《愛的痛別式》，他形容現在拍戲難過結婚，有機會要盡力和好好享受，「做埋呢鋪都不知下一鋪幾時？不是消極，我份人不樂觀，覺得要接受現實」。近期接連有戲院結業，可會擔心影響票房？黃秋生稱不知道，因不了解戲院如何排戲上映，「以前有院線，𠵱家有院冇線，如果得一間戲院上映部戲，畀得兩個月檔期。之前聽到有些電影票房破億，𠵱家戲院又細又少，點過億呢？以前幾百間戲院上映，電影都只得幾千萬」。蘇玉華認為大環境轉變，自己只是蟻民，只能做好本分，期望觀眾入場支持，感恩老公潘燦良看完《不赦之罪》給好評。

黃秋生早前在社交平台貼出長子黃一一的照片，網民大讚其子可直接出道，他透露大仔現任職鞋履公司經理，剛畢業的細仔打算做設計工作，沒有興趣入行，他笑說：「大仔以前試過拍戲，覺得辛苦，他最想坐下來就會發達，有大志，好清晰！」蘇玉華亦讚黃一一靚仔，帥臉拍得住年輕時的黃秋生。

歐鎮灝第一次拍戲能跟黃秋生和蘇玉華合作，直認有壓力，也是動力，會在片場觀察兩前輩如何準備角色，又發現氣場強勁的黃秋生真人並不惡，樂於與人溝通和傾談。他戲中拋開「偶包」演強姦犯，歐鎮灝認為做演員應該要多嘗試，不要局限自己和設底線，「我不介意再演強姦犯，每個罪犯都有不同性格，自己也想得到更多經驗」。他透露隊友葉振弘（Marco）與吳啟洋（Phoebus）曾探班，很羨慕他有戲拍。

歐鎮灝稱自己衡量《造星》合約

有傳《全民造星VI》參賽者因合約條件苛刻退賽，參加《造星II》入行的歐鎮灝認為是個人選擇，「合約是否苛刻要自己衡量，我當年都有同樣合約，覺得是機會就去爭取」。

記者：鍾一虹

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