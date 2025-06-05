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娛樂

F4被指開騷賀成軍25周年 周渝民恨重組 條件：拒純賺錢

【明報專訊】言承旭、周渝民（仔仔）、吳建豪和朱孝天2001年主演台劇《流星花園》爆紅亞洲，4人組成偶像男團F4舉行世界巡迴演唱會，足迹遍佈香港、日本、 星馬、印尼、菲律賓與泰國。F4曾登《Forbes》世界百大名人權力榜，又接受CNN訪問，被形容為「亞洲之光」。4子2009年解散獨立發展，明年F4成軍25周年，近日台灣傳媒報道F4在五月天所屬的公司相信音樂撮合下舉行演唱會。成員之一的周渝民昨日出席活動，被問F4是否重組開騷？他雖說不知道，但承認希望可以，又開出條件，「如果是單純想賺錢，那就不用特別來找我」。

周渝民昨日出席台劇《我們與惡的距離II》首映會，被問及F4重組開騷賀成軍25周年傳聞，他說：「每一年都有機會，每年都有人來找我們，希望可以啊。」機會大嗎？周渝民說：「我不知道，覺得可能我對F4有自己期望，如果只是單純想賺錢的話，那就不要特別找我，希望有些規劃。」問哪個隊友最想賺錢？他笑說：「去問他們，問我幹嘛？」

問到每年都有人找，因何未能成事？周渝民解釋畢竟4人不同公司，「我會被某個大老闆、貴人來問合體，我都說很好啊，因為做F4活動，我基本上沒有太大壓力，我在4人中年紀最小，瘋癲搞笑就好」。只是對方詢問後回覆他「有想法再跟你說」，最後都沒有下文，他也頗無奈：「每一年都這樣，提的問題沒有很正確的回答給我。」

朱孝天宣傳個唱 未回應是否重組

F4解散16年，開騷傳聞令粉絲很激動，除周渝民回應外，朱孝天昨日在社交平台說要公布一個好消息，原來是宣傳7月舉行的個人演唱會。有粉絲留言希望他邀「F3」任嘉賓，亦有直接詢問F4是否開騷？朱孝天未有回應，只說：「希望大家都能去支持，因為這是一個我堅持很久的音樂夢想。」

F4於2009年解散，2013年曾亮相內地春晚合唱《流星雨》，吳建豪年前與言承旭在內地真人騷憶F4舊情，吳建豪說：「Jerry（言承旭），你不覺得嗎？如果當時真的讓咱們都有安全感，然後彼此信任的話，我覺得現在可能會不一樣。」他承認當年彼此嫉妒，「如果帶我們的某些人，真的能顧到我們每一個人互相心裏的感受，做到互相包容跟體貼」。言承旭認同吳建豪說法，透露當年經常被人誇大說話。

網民感慨大S與F4陰陽相隔

言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天與女主角徐熙媛（大S）憑《流星花園》爆紅，之後日本、韓國和泰國亦有翻拍《流星花園》，不過大S演的杉菜被認為最經典，封她「永遠的杉菜」。有網民提到若F4開騷，感慨今年2月離世的大S永遠不能跟他們重聚。

娛樂組

相關字詞﹕朱孝天 吳建豪 言承旭 周渝民

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