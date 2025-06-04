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娛樂

【開箱】《腓尼基大作戰》 班尼斯奧迪多路修補父女情

【明報專訊】《布達佩斯大酒店》鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）自編自導、《毒網》金像男配角班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）與《鐵達尼號》琦溫絲莉（Kate Winslet）24歲女兒美亞占菲普頓（Mia Threapleton）合演新片《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme），上月入圍康城影展主競賽單元，雖然空手而回，至少首映禮獲得觀眾拍掌7分半鐘鼓勵，爛番茄網站綜合134篇影評文章得分亦有78%，證明韋斯只此一家的美學和幽默，仍然不乏捧場客。

群星拱照韋斯安德遜

《腓尼基大作戰》將於本月6日在美國公映，香港提前上月29日開畫，故事設定在1950年代，背景神秘的歐洲富商Zsa-Zsa（班尼斯奧迪多路飾）經歷多次暗殺與意外事故後，仍然堅持完成一項歷時數十載的龐大基礎建設計劃，試圖開發一片被世人忽略但資源豐富的地區，賺取過百年的驚世利潤。他跟3位前妻育有10名子女，為了確保計劃得以傳承，他游說多年不見的女兒Liesl（美亞占菲普頓飾）放棄任職修女，改為他的遺產繼承人，父女由此展開一段驚險又荒謬的商業談判旅程。

新片貫徹「群星拱照韋斯」傳統，話說Zsa-Zsa商業王國受到《傲慢與偏見》男星路柏法蘭（Rupert Friend）飾演競爭對手狙擊，於是帶着女兒Liesl逐一向生意拍檔包括金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）、《絕命毒師》拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）、《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）、《小行星都市》謝菲韋特（Jeffrey Wright），以及扮演親戚的《黑寡婦》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）和《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）進行游說，請求他們注資，共渡難關。

畫面對稱近乎強迫症

都說大難不死，必有後福。每次Zsa-Zsa遇襲或發生意外，彌留之際總會在天堂短暫停留，幸好每次都能逢凶化吉，就算遇上《小學雞私奔記》標梅利（Bill Murray）扮演上帝，亦可全身而退，直至最後跟班尼狄決一死戰，終讓他悟出親情比生意更可貴的人生道理，結局竟是父女攜手經營小餐館，雖然出人意表，卻令人會心微笑。

眾所周知，韋斯安德遜對於畫面對稱的要求相當嚴格，《腓尼基大作戰》亦不例外，無論在天堂、火車隧道、巨型郵輪或班尼狄大宅，都能反映導演的強迫症有多嚴重。另一方面，韋斯獨門黑色幽默亦貫穿全片，由電影開場Zsa-Zsa乘坐私人飛機遭受炸彈襲擊，秘書給炸成兩截，他卻無動於中，甚至墜機後肚皮破裂，仍隨手摘下粟米充飢，都令觀眾又笑又驚，享受情緒如坐過山車的快感。

女主角表現最驚喜

班尼斯奧迪多路飾演Zsa-Zsa可謂信手拈來，毫不費勁，令人見識到冷面笑匠的威力；美亞占菲普頓扮演女兒Liesl才是全片最大驚喜，表情看似木訥，其實相當鬼馬，例如每次遇險總會從修女服中取出匕首的動作，實在令人忍俊不禁。她曾在訪問中表示，9歲看過韋斯執導動畫《狐狸先生無得頂》已愛不釋手，更因《小學雞私奔記》而成為對方粉絲，因此當她得悉自己打敗數以百計來自英、美及澳洲等地演員而獲得《腓尼基大作戰》角色，有多興奮可想而知。

上映日期：5月29日

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