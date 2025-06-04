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娛樂

《混沌少年時》奪葛咸3獎大贏家 史提芬嘉咸奧雲谷巴「父子」膺視帝男配

【明報專訊】旨在表揚獨立製作的美國葛咸獎去年作出改革，把電視劇部門分拆成另一頒獎禮。第2屆葛咸劇集獎前晚在紐約舉行，影視串流平台Netflix英國劇集《混沌少年時》橫掃最佳迷你影集，飾演父子的史提芬嘉咸（Stephen Graham）與奧雲谷巴（Owen Cooper）兼奪最佳主角和配角，合共3獎成為大贏家；韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫獲頒創作人致敬獎，特別鳴謝「酸民」網上批評，「多得你們說『不』，讓我學習更多」。

播出頭91日錄得1.4億觀看次數而成為Netflix史上最高英語節目收視第3位的《混沌少年時》，賽前獲得4項提名，結果包辦3獎，成為今屆葛咸劇集獎大贏家。劇中飾演少年殺人犯而人氣急升的15歲奧雲谷巴，跟《死前慾望清單》珍妮施力（Jenny Slate）平分迷你影集最佳配角。奧雲致謝時特別提到失落同一獎項、在《混》劇扮演心理醫生的艾倫杜赫蒂（Erin Doherty），他說：「我要多謝艾倫，跟你合作令我輕鬆完成拍攝，能夠和你分享這個獎項，我感到非常榮幸，你我同樣值得擁有（獎座），請大家為艾倫鼓掌。」

嘉菲比絲缺席領獎

其他得獎者包括最佳戲劇《匹兹堡》，《律師無限耆》嘉菲比絲（Kathy Bates）與《黑鴿》賓韋素（Ben Whishaw）分別獲頒同一劇類的最佳主角和配角；《玩謝華爾街行動》薛夫洛根（Seth Rogen）包辦監製、導演、編劇及主演的《鬥戲影業》贏得最佳喜劇，朱利奧杜利斯（Julio Torres）憑《狂想行》獲頒最佳喜劇主角，《逆嶺》艾朗皮亞（Aaron Pierre）則是最佳原創電影主角。

雖然多個主要獎項得主如嘉菲比絲及薛夫洛根都缺席，至少《白蓮會3》女星柏嘉保斯（Parker Posey）到場領取傳奇致敬獎，同劇拍檔森洛維（Sam Rockwell）現身贈興，其他候選人包括《BJ單身日記：我為仔狂》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）等亦畀面亮相，令現場不致星光黯淡。

黃東赫多謝批評

日前到洛杉磯參與Netflix宣傳活動《Tudum：全球影迷盛會》的《魷魚遊戲》導演黃東赫及主角李政宰，也是葛咸劇集獎座上客，前者獲得創作人致敬獎，後者負責頒獎及致辭，李政宰表示：「讓《魷魚遊戲》變得與眾不同的是黃導演的深度視角，在充滿懸念和精彩視覺效果的背後，藏着對不公平、絕望和人性的強烈批評。」

黃東赫致謝時重提《魷魚遊戲》在2021年獲葛咸獎頒發最佳劇集，「這是我在美國的第一個獎項，相隔4年再次得獎，令我深信奇蹟仍然存在」，他又重提劇集播出時，不少網民留言狠批，「多得你們說『不』，如果大家都一面倒支持，便不會有今日的《魷》劇出現，是你們讓我學習更多」。

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