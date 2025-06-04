【娛樂場】黃Viu韓劇綜藝攻略 《鬼宮》大結局

鄭敬淏化身陰陽眼勞務師

由電影《上流寄生族》編劇之一的韓進元執導和編劇，尹賢秀、李廷湜和崔宇成等演藝生力軍主演的《競選夥伴》，全套8集，6月19日一次過上架，劇情講述一所高中展開學生會長選舉，盧世勳（尹賢秀飾）因意外事件淪為全校笑柄，在陰差陽錯下被提名為學生會副會長候選人，與會長候選人郭尚賢（李廷湜飾）搭檔參選，呈現一群青少年面對友情、政治操作和自我成長的真實面貌。《競選夥伴》更入選第28屆釜山國際電影節「On Screen」單元。

《勞務師盧武鎮》逢周五、六播映，講述平凡勞務律師盧武鎮（鄭敬淏飾）在一次查訪勞動現場時遭遇意外，在生死邊緣與神秘的鬼魂簽訂了生死契約。盧武鎮獲看見幽靈的能力，以助那些死不瞑目的冤魂，解決生前未了的勞動問題，他因此獲生存機會。盧武鎮的小姨羅熙珠（薛仁雅飾）發現他的特殊能力，認定是絕佳的商業機會，找來網紅高堅宇（車學沇飾）組特殊勞務師團隊，開始為鬼魂們解決各種問題；與此同時，盧武鎮在過程中逐漸適應了自己的新能力，開始理解這份工作的使命和意義。

浪漫喜劇《拜託戒酒吧》講述比男人還會喝酒的「酒鬼」汽車維修師韓錦宙（崔秀英飾），因酗酒使生活與人際關係出現裂痕，為了與酒斷捨離，決定回鄉，其間遇上非常討厭酒的初戀醫生徐義準（孔明飾），展開一段笑淚交織的戒酒療癒愛情之旅。

《地球娛樂室 3》 4女盡顯默契

韓國著名綜藝節目製作人羅瑛錫打造的真人騷《Biong Biong地球娛樂室 第三季》，由「MZ世代文化總統」李泳知、人氣女團IVE隊長安俞真、OH MY GIRL Rapper MIMI和喜劇演員李恩智主持。經歷兩季，4女建立深厚姊妹情，在節目展現十足默契。另一看點是她們自然不做作表現，除李泳知不時對鏡頭搞怪朝天，MIMI和俞真亦常素顏上陣，更不介意在鏡頭前化妝。李泳知不時做指揮與好姊妹一起拍短片，4人在最新一輯表演「幸福海狗騷」，令觀眾爆笑標淚。

近日4女在節目提及由蘇志燮和林秀晶主演的經典韓劇《對不起，我愛你》，使該劇在網上平台的播放量急升53倍，首次收看《對不起，我愛你》的20多歲觀眾人數上升67倍，影響力相當驚人。