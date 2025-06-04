江海迦未獲環球邀續約 結束12年關係

江海迦稱離巢無關傳鄭欣宜加盟

江海迦透露今個月約滿環球唱片後不續約，結束12年合作關係，強調感恩公司栽培，不續約絕不關傳鄭欣宜加入環球爭一姐事，「我和很多人一樣，很掛住欣宜的音樂，相信大家都想見到她做多些音樂」。江海迦稱環球沒找她傾續約事宜，自己亦沒有計劃轉投其他公司，仍會繼續努力做好多好歌和希望開騷送給歌迷。問到是否計劃跟未婚夫「的士邦」結婚生仔？她說：「未有這個想法，睇緣分。我會先到澳洲陪伴父母，因為他們年紀大，兩個都要做手術，我想花多些時間陪伴父母，未婚夫留港工作不會同行。」

雲浩影否認有喜入院

早前入院的雲浩影（Cloud）連奪3獎，表示得到人生第一個唱片獎感到很開心，是很大的肯定。問到病况？她拒絕透露詳情：「剛出院，住了一日，只是肚子不舒服做檢查，食緊藥，要啲時間慢慢好番。」是否有喜事？雲浩影耍手擰頭否認：「啋過你咩！」她表示音樂監製男友T-Ma（馬敬恆）有幫忙辦理出院手續和接出院，對於被指與男友結伴買家品同居試婚，雲浩影解釋：「只是天氣潮濕買吸濕器，講咗好多次冇同居，冇咁快，唔會住，了解吓先。」她承認早前帶男友回鄉探望外公外婆，算是見家長，亦是她第一次帶男友見公公婆婆。

雲浩影頒獎禮後在社交平台上載早前入院的照片，寫道：「冷知識，『打豆』前要飲水！如果唔係好難搵血管㗎﹗我拮到第五次先得，係會痛到喊。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵