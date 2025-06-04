失落港台男歌手獎 大贏家馮允謙叫張天賦讓賽

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

大贏家馮允謙表示估不到今年大豐收，「其實每次上台得獎，都覺得好難得，尤其是這幾年，記得入行時不是很多人認識，到現在有一班粉絲支持，希望得獎可以報答他們」。再次失落最優秀流行男歌手大獎，他稱現階段只想可以在台上唱歌，有得唱歌重要過攞所有獎，他笑道：「不如叫張天賦讓吓我啦！佢已經好犀利，我都戥佢開心，希望可以為他寫多些歌，一齊努力。」

馮允謙自責要放假好自私

對於司儀將他的歌《會再見的》讀錯《會過去的》，馮允謙稱不介意，反而覺得不應該在台上講要放假，「感覺很自私，因為身邊一直拼搏的同事才更需要放假，不過我都會放個短假期，其實每次想放假都好矛盾，內疚很久沒見屋企人和另一半，個心又囉囉攣覺得要工作」。問到知否鄭欣宜傳過檔環球？他說：「我不是很清楚，冇問佢，希望她開心，做到自己想做的音樂。」至於師弟ANSONBEAN（陳毅燊）暫別娛樂圈，他寄語對方好好休息。

張天賦冧莊添壓力 李幸倪大滿貫感圓滿

張天賦非常榮幸冧莊最優秀流行男歌手大獎，「每次攞完獎都有更多壓力，要保持產量和質素，得獎是好好提醒自己的機會，其實都滿意這個年度的成績表，相反在歌曲上想有多些突破，因為年頭有些概念，但專輯未能完全跟到這個概念，希望明年可以做好啲」。他表示除了歌手和歌曲獎外，亦希望攞專輯獎。問到想不想明年和馮允謙交換由對方攞最優秀流行男歌手大獎，他攞最佳中文唱片獎？張天賦說：「不敢講交換咁兒戲，我認為每個音樂人都非常之畀心機，大家一齊努力，公平競爭，睇吓最後成績表如何，我努力去攞啦！」

李幸倪成大滿貫女歌手，形容上年工作有好好的總結，「真是大圓滿、大滿足，我的努力得到肯定，好開心」。她表示會繼續做多產歌手，目標跟去年一樣推出5首歌，「已經做緊3首歌，又拍緊ViuTV節目《全民造星VI》，還有校園騷，會盡力做，也要取捨，因為《全民造星VI》錄影半年，直至明年1月才完成」。她強調工作排山倒海，但不會影響開4場紅館個唱夢想，叫粉絲等她，笑說：「轉彎就到，堅持到底，下年會做到的。」

衛蘭美國開騷 不敢邀瑪麗嘉兒捧場

正忙於巡唱的衛蘭特地到場擔任表演嘉賓，自言很久沒有參與頒獎禮，很開心見到一班歌手舊朋友，透露正籌備全新廣東及國語歌，會否再參與頒獎禮順其自然。她笑言早前做了很多歌手的演唱會嘉賓，很開心任鄭秀文澳門演唱會嘉賓，因為對方是她的偶像，「和鄭秀文同台演出，對我來講是很大榮幸」。

至於能為美國樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）在深圳舉行的世界巡迴演唱會任開場嘉賓，更令她無比興奮，「Mariah Carey真的是我最鍾意的女歌手，估不到夢想成真，當時有少少緊張，她超友善，我還拖着她的手攬住她，問知不知我有幾鍾意佢？她的音樂影響我好大，聽她第一首歌後我就鍾意咗唱歌，希望有機會合作，但我冇同佢講，見到她已經很開心，是神給我的禮物，她是聯絡我的經理人找我，上帝早已預備」。衛蘭表示將會巡唱到美國，可會邀請對方捧場？她笑道：「佢睬我都傻啦！真係發夢。」

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