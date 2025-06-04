明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

失落港台男歌手獎 大贏家馮允謙叫張天賦讓賽

張天賦最想贏唱片獎 明年與馮允謙公平競爭 努力爭取

【明報專訊】《第46屆十大中文金曲》頒獎禮前晚圓滿結束，馮允謙（Jay Fung）奪5獎成大贏家，最想得到的最優秀流行男歌手大獎由張天賦（MC）冧莊，笑言要張天賦讓他，張天賦則想得到馮允謙的最佳中文唱片獎，努力向目標進發，盼明年獲唱片獎。李幸倪（Gin Lee）冧莊最優秀流行女歌手大獎，膺全年大滿貫女歌手，開心去年努力獲肯定，今年繼續做多產歌手，全力拼搏。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

大贏家馮允謙表示估不到今年大豐收，「其實每次上台得獎，都覺得好難得，尤其是這幾年，記得入行時不是很多人認識，到現在有一班粉絲支持，希望得獎可以報答他們」。再次失落最優秀流行男歌手大獎，他稱現階段只想可以在台上唱歌，有得唱歌重要過攞所有獎，他笑道：「不如叫張天賦讓吓我啦！佢已經好犀利，我都戥佢開心，希望可以為他寫多些歌，一齊努力。」

馮允謙自責要放假好自私

對於司儀將他的歌《會再見的》讀錯《會過去的》，馮允謙稱不介意，反而覺得不應該在台上講要放假，「感覺很自私，因為身邊一直拼搏的同事才更需要放假，不過我都會放個短假期，其實每次想放假都好矛盾，內疚很久沒見屋企人和另一半，個心又囉囉攣覺得要工作」。問到知否鄭欣宜傳過檔環球？他說：「我不是很清楚，冇問佢，希望她開心，做到自己想做的音樂。」至於師弟ANSONBEAN（陳毅燊）暫別娛樂圈，他寄語對方好好休息。

張天賦冧莊添壓力 李幸倪大滿貫感圓滿

張天賦非常榮幸冧莊最優秀流行男歌手大獎，「每次攞完獎都有更多壓力，要保持產量和質素，得獎是好好提醒自己的機會，其實都滿意這個年度的成績表，相反在歌曲上想有多些突破，因為年頭有些概念，但專輯未能完全跟到這個概念，希望明年可以做好啲」。他表示除了歌手和歌曲獎外，亦希望攞專輯獎。問到想不想明年和馮允謙交換由對方攞最優秀流行男歌手大獎，他攞最佳中文唱片獎？張天賦說：「不敢講交換咁兒戲，我認為每個音樂人都非常之畀心機，大家一齊努力，公平競爭，睇吓最後成績表如何，我努力去攞啦！」

李幸倪成大滿貫女歌手，形容上年工作有好好的總結，「真是大圓滿、大滿足，我的努力得到肯定，好開心」。她表示會繼續做多產歌手，目標跟去年一樣推出5首歌，「已經做緊3首歌，又拍緊ViuTV節目《全民造星VI》，還有校園騷，會盡力做，也要取捨，因為《全民造星VI》錄影半年，直至明年1月才完成」。她強調工作排山倒海，但不會影響開4場紅館個唱夢想，叫粉絲等她，笑說：「轉彎就到，堅持到底，下年會做到的。」

衛蘭美國開騷 不敢邀瑪麗嘉兒捧場

正忙於巡唱的衛蘭特地到場擔任表演嘉賓，自言很久沒有參與頒獎禮，很開心見到一班歌手舊朋友，透露正籌備全新廣東及國語歌，會否再參與頒獎禮順其自然。她笑言早前做了很多歌手的演唱會嘉賓，很開心任鄭秀文澳門演唱會嘉賓，因為對方是她的偶像，「和鄭秀文同台演出，對我來講是很大榮幸」。

至於能為美國樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）在深圳舉行的世界巡迴演唱會任開場嘉賓，更令她無比興奮，「Mariah Carey真的是我最鍾意的女歌手，估不到夢想成真，當時有少少緊張，她超友善，我還拖着她的手攬住她，問知不知我有幾鍾意佢？她的音樂影響我好大，聽她第一首歌後我就鍾意咗唱歌，希望有機會合作，但我冇同佢講，見到她已經很開心，是神給我的禮物，她是聯絡我的經理人找我，上帝早已預備」。衛蘭表示將會巡唱到美國，可會邀請對方捧場？她笑道：「佢睬我都傻啦！真係發夢。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕李幸倪（Gin Lee) MC張天賦 馮允謙（Jay Fung） 第46屆十大中文金曲

上 / 下一篇新聞