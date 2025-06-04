為BIG FOUR創作演唱會海報 林海峰：隔咗15年終於發市

張衛健爆料「BIG FOUR」是由Jan命名，他們2010年首次在紅館舉行演唱會，第一張海報是Jan設計的，今次是三顧草廬邀對方出山。Jan笑說：「嗰次演唱會喺2010年，即係隔咗15年先至有第二個job，都算係咁，我都終於發市！」

今次演唱會「HAPPY TO SEE YOU ALL」也是Jan命名，他說：「原本諗住佢哋咁耐無見大家，想用『BIG FOUR無穿無爛演唱會』，但中文名呢個唔係幾好，不如諗個英文名，就叫『BIG FOUR BODY CHECK演唱會』，每次上台都係你哋同觀眾嘅一次體檢。」

蘇永康搞造型：好彩未需要用拐杖

Jan問喜愛時裝的蘇永康，今次四子的造型？蘇永康表示要先問Jan意見，他說：「好開心又再同大家襯衫襯飾物，困難在我𠵱家嘅size畀唔到佢哋用，除咗啲披肩圍巾之外。好彩未需要用拐杖、護㬹、護膝。」BIG FOUR 4子皆成家立室，蘇康是唯一當了爸爸，他稱兒子出世後經常見到這3個叔叔，亦分別看過他們演唱，但未見過4人同台表演。拍攝時4子一人一句好熱鬧，Jan以醇酒形容他們的友誼和情懷。

娛樂組