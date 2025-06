為BIG FOUR創作演唱會海報 林海峰：隔咗15年終於發市

【明報專訊】張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文組成的BIG FOUR將於8月在紅館舉行《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》。4人再踏紅館,演唱會海報邀林海峰(Jan)擔任創意大腦,夏永康親自攝影,記錄他們逾30年的真摯友情。