明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

為BIG FOUR創作演唱會海報 林海峰：隔咗15年終於發市

【明報專訊】張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文組成的BIG FOUR將於8月在紅館舉行《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》。4人再踏紅館，演唱會海報邀林海峰（Jan）擔任創意大腦，夏永康親自攝影，記錄他們逾30年的真摯友情。

張衛健爆料「BIG FOUR」是由Jan命名，他們2010年首次在紅館舉行演唱會，第一張海報是Jan設計的，今次是三顧草廬邀對方出山。Jan笑說：「嗰次演唱會喺2010年，即係隔咗15年先至有第二個job，都算係咁，我都終於發市！」

今次演唱會「HAPPY TO SEE YOU ALL」也是Jan命名，他說：「原本諗住佢哋咁耐無見大家，想用『BIG FOUR無穿無爛演唱會』，但中文名呢個唔係幾好，不如諗個英文名，就叫『BIG FOUR BODY CHECK演唱會』，每次上台都係你哋同觀眾嘅一次體檢。」

蘇永康搞造型：好彩未需要用拐杖

Jan問喜愛時裝的蘇永康，今次四子的造型？蘇永康表示要先問Jan意見，他說：「好開心又再同大家襯衫襯飾物，困難在我𠵱家嘅size畀唔到佢哋用，除咗啲披肩圍巾之外。好彩未需要用拐杖、護㬹、護膝。」BIG FOUR 4子皆成家立室，蘇康是唯一當了爸爸，他稱兒子出世後經常見到這3個叔叔，亦分別看過他們演唱，但未見過4人同台表演。拍攝時4子一人一句好熱鬧，Jan以醇酒形容他們的友誼和情懷。

娛樂組

相關字詞﹕林海峰（Jan） 梁漢文 蘇永康 許志安 張衛健 Big Four

上 / 下一篇新聞