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娛樂

許冠文獲頒榮譽社會科學博士 失落金像影帝無失望【短片】

許冠文獲頒授榮譽博士 寄語同業放膽拍攝高質素電影

【明報專訊】82歲許冠文昨日到香港恒生大學，獲頒授榮譽社會科學博士學位，表揚他在演藝界的卓越成就，許冠文太太和子女許思維、許思行現身支持。許冠文受訪時表示很高興，因孫仔孫女也到場見證，他們明年上大學，順道參觀大學校園，「孫仔孫女遲早都攞博士，但要六七年後，未攞之前來行過圈都是開心事」。說到大會宣讀讚詞時，提到他在《破．地獄》飾演Hello文，台下即傳來歡呼聲，他說：「已聽慣人叫我Hello文，《破．地獄》這部片很有意思，我以前的電影大家覺得幾好笑，但今次角色雖然乞人憎，但提醒大家要對爸爸和上一代懷念，發覺大家都孝順咗。」

Hello文令全場起哄

讚詞中提到演藝生涯，是否好感動？許冠文表示拍那麼多貼地和大眾化電影，可能讀書時已被潛移默化，他說：「電影會影響一個人，尤其是我，10幾歲睇的幾部英雄片，包括《七俠蕩寇誌》和影星尤伯連納主演的電影，影響了我的性格、價值觀和一生。」問到孫仔、孫女對電影可有興趣？他稱沒有，他們說要做律師和醫生，不過好難講，人生像三文魚逆流而上，正如他當初也沒想過入行，「我當年讀大學，不夠錢交學費才入TVB工作，做了這行，接觸電影後，發現電影可以影響世界，若生命可以再行一次，我會主修電影，副修社會學。《破．地獄》和《九龍城寨之圍城》有那麼多出色新演員，都是因為他們正統科班畢業，所以才演得那麼好和深入，因此香港是充滿希望」。

拍《破．地獄》有領悟

問到人生最燦爛風景是哪段時刻？許冠文稱是現在，因現在看通了一些東西，以前一生追求人生意義，但究竟人生意義是什麼，拍完《破．地獄》令他有所領悟，人最終要面對死亡，最重要欣賞沿途風景和陪伴身邊的人，「回憶一生，令我珍惜的人可能都是十個、八個，再遠大些，連敵人也欣賞，難得走在一起，就原諒他。這是我拍《破．地獄》最大收穫。未來有機會再身兼導演和編劇，都會向這方向走。（失落金像影帝也沒失望？）我沒有失望，獲提名已很犀利，4名對手都好勁，邊個攞獎是各花入各眼，我都替戲中子女（衛詩雅和朱栢康）獲最佳女主角和最佳男配角開心，兩人的演技嚇親我」。

要讓觀眾「食餐好」

許冠文覺得香港電影未來會有新里程，指《破．地獄》和《九龍城寨之圍城》票房雖過億，但觀眾不是全部戲都睇，要有料、啱睇才會睇，普通電影未必能吸引觀眾，他用食物形容現在觀眾，「一係唔食，一係食餐好。（何時煮餐好給觀眾？）我都想煮餐好畀觀眾，希望全世界睇到香港電影」。他寄語同業說：「張枱靚無用，都要食物好味道，才有好票房，但要諗點樣煮，一定要發掘些新題材，未見過、未睇過、未聽過，還要夠膽去拍攝。」對於黃子華與鄭秀文合作新戲，他稱不清楚。有指是愛情片？他說：「愛情片不適合我。（會否接受演爺孫戀？）我現在不會諗愛情，喜歡探討人生多些。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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