Anson Lo迎30歲期待脫單 擇偶身材樣貌其次 最緊要孝順

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Anson Lo最近推出新歌《你都有今日》，找來合作無間的黃偉文填詞，除記錄他7月7日生日踏入「29+1」的感觸，也抒發生活及職場上遇到的得失感受。快將30歲，Anson Lo表示還未想到成家立室，「因為聽很多行內人說，男人年過40歲才是最帥氣及最有魅力，加上自己入行才7年，仍有很多事情想嘗試，也要盡孝道掙錢養家，提供一個較理想的生活質素給父母安享退休生活」。

入行7年感情空白 難覓拍拖對象

入行以來甚少緋聞，Anson Lo稱這段日子一直感情空白，內心是恨拍拖，希望找到愛侶，但感情要睇緣分，「當下生活被工作霸佔了90%時間，遇到的人都是以工作模式相處，大家很友善、有禮貌，好像築起了一道牆，加上我性格慢熱，沒辦法再進一步去聊天，勿說找拍拖對象，要認識一個MIRROR以外的朋友都很難」。

曾立志做醫生 26歲結婚

擇偶條件方面，Anson Lo稱兒時幻想跟現實際遇差距大，「小時候立志長大做醫生，24歲拍拖、26歲結婚、29歲生仔，但現在都踏入30歲，人生目標沒有一樣中。（擇偶條件有否變？）身材、樣貌和經濟環境不是最重要，我覺得一個人孝順父母都代表品格好，我本身很重視家人，如果身邊朋友對父母很差，關係不好，我都會避忌或者扣分」。他自爆沒有追求者，只有神徒（粉絲暱稱）言語上和送禮物「示愛」，「神徒都很乖，反而以前聽前輩分享遇過粉絲有大膽行為，全都沒發生在自己身上，我沒有奇遇，證明入世未深。（是否想試奇遇？）試吓囉，人一世物一世，我都想追求多些人生經歷。（接受與神徒拍拖？）我不會有這個想法，應該不會的。（有否偷偷拍拖？）沒有，拍拖大家應該會知，到時想公開就公開，我拍拖時都是個正常人。（會否為神徒不拍拖？）不會，呢7年收到神徒的信息，大家都想我開心」。他讚父母識做，為免帶給他壓力，一家人食飯只會閒聊，沒催他拍拖。

想留鬚曬黑演男子漢角色

工作上有否「七年之癢」？Anson Lo說有，想擺脫過去白白淨淨演斯文角色的路線，希望能有大突破，挑戰留鬚、不修邊幅、曬黑膚色等剛陽味男子漢角色，又留意到網民對他在新歌MV扮演醫護的故事迴響大，盼吸引公司或投資者開拍醫護題材劇找他主演，因這類劇能拍出人性，生離死別很感動，「做到好的作品，才能獲得更多發展機會，雖然這行需要很大體力應付，尤其通宵拍劇、拍戲要捱眼瞓，有時都會做到好攰，但沒想過放長期，無所事事反而覺得人生失去意義，間中小休放一星期假去旅行便足夠」。

回顧過去7年，Anson Lo覺得有得有失，得的是有拍劇、拍戲、演唱及拍廣告機會，是一個很重要的里程碑，但也因工作太忙失去很多交際及自由時間。他承認有段時間壓力爆煲，不懂得處理，好容易會喊，身體又出現胃痛、暈眩等症狀，現已跨越這個人生課題，除了跑步運動、飲食均衡，也依從前輩張繼聰分享的減壓方法，去沙灘漫步接地氣，還會預留空間自我沉澱、與家人共膳聊天，學識慢慢調節，平衡生活，「我相信無人100%放鬆，有少少緊張才不會鬆懈」。

決定續約 不想MIRROR解散

隊友姜濤透露只剩3年合約，令人關注男團MIRROR面臨解散，Anson Lo則希望續約，「未來的事，我沒有辦法預知，而且又涉及12人的意願，呢件事不能由我決定，我只能代表自己去講想續約，我仍然很想表演，未想轉行。（有否想過單飛發展？）其實我們除了MIRROR工作，都有單獨發展機會，兩方面可以繼續前行，相輔相成，若沒有MIRROR，個人發展都沒有那麽好」。

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @Chic private I salon

服裝：Dmop, iiJin

造型：PIPA Creative

場地：Lubuds Group, FWD House 1881

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