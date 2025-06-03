【開箱】《吞金》李宰旭趙寶兒尋親尋愛尋仇

重現人間的秘密

《吞金》改編自同名長篇小說，由《奪命殺聲》金洪善執導、《大腦博士》金真娥編劇，故事講述朝鮮富商的兒子瀋虹朗（李宰旭飾）失蹤12年後突然現身，宣稱失去兒時記憶，父母憑藉他身上特徵，認定是虹朗無誤，唯獨與他感情要好的同父異母姊姊瀋缺離（趙寶兒飾），看出他並非胞弟，質疑這名自稱虹朗的男子，隱藏甚多疑點和秘密。

劇名「吞金」乃指古代一種自殺或懲罰手段，當人吞下堅硬且無法消化的黃金後，導致胃部壞死，歷史上有不少人因此而亡。新劇看似與「吞金」無關，主要圍繞主角虹朗消失12年重現人間的真正原因，以及背後隱藏的秘密。最大看點是集動作、懸疑、權鬥、家庭關係，甚至禁忌姐弟戀等元素於一身。趙寶兒飾演瀋家大小姐缺離，由於母親早逝，慘遭後母珉緣㦤（嚴志媛飾）虐待，父親瀋烈國（朴丙垠飾）對此不聞不問，只關心家族生意。虹朗年幼失蹤，其母緣㦤一蹶不振，父親則收養瀋無盡（鄭家藍飾）作義子，悉心栽培繼承家業。缺離雖被家人冷待，卻很珍惜虹朗，從未放棄尋人。直至虹朗出現，缺離認定對方假冒，在不斷試探的過程中，缺離陷入混亂，更發展出一段超越姐弟情的緣分。

「姊弟戀」欠缺細膩

《吞金》全季共分11集，初段集中描寫虹朗身世之謎，過程相當有趣。觀眾很快知道他的真正身分是揮壽，亦即朝鮮第一劍客，養母花恁（李歌領飾）則是劍客組織首領。花恁與烈國曾有一段情，她懷有男方骨肉，卻遭緣㦤派人刺殺。花恁命不該絕，但失去腹中血脈，於是處心積慮向瀋家報仇。此外，揮壽隱藏另一巨大秘密，亦為劇集帶來追看性。

然而中段劇情開始拖拉，虹朗與缺離之間產生微妙感情，後者陷入不倫戀困惑，直至得悉虹朗並非親弟，二人感情急速升溫，反令故事失去懸疑與神祕感。可惜愛情戲拍得不夠細膩，導致劇集吸引性大減。結局終於揭開揮壽假扮虹朗的真正原因，話說坊間時有孩童失蹤，案件與一名白色長髮男子「雪人」（朱光炫飾）有關。揮壽兒時一度被雪人擄走，更以石灰、砒霜漂白身軀，再送到「畫家」手上，背部刺上圖案。揮壽一心借助瀋家財力與勢力，尋找兒童失蹤案的主謀並揭開真相。

金材昱表現驚喜

演員表現值得一讚，李宰旭繼《還魂》後再演古裝劇，揮劍姿態優美，鏡頭充滿電影感。劇集尾段揭開揮壽童年悲慘遭遇，李宰旭的眼神和表情，引起觀眾共鳴。配角也為劇集加分，朴丙垠與嚴志媛扮演夫妻，對手戲甚出色，後者出身富商家族，婚後丈夫控制整個商團，直至虹朗現身，緣㦤為了兒子未來，千方百計從丈夫手上搶走話事權，嚴志媛與朴丙垠演活家人之間的權力鬥爭，戲味十足。

《吞金》飾演王室成員嫻平大君的金材昱，表現令人驚喜。他扮演兒童失蹤案的始作俑者，表面上對政權不感興趣，只執著於藝術創作，他派人擄走孩童，在他們身上作畫並進行祭祀，祈求成佛升神，演來令人心寒。金材昱戲分不多，勝在每場戲都有存在感，令人印象深刻。