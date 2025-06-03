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娛樂

《功夫夢：傳奇少年》美開畫收1.6億 《史迪仔》蟬聯票房冠軍 《職業特工隊：最終清算》內地登頂

【明報專訊】迪士尼動畫改編拍成真人電影《史迪仔》上月23日在美國開畫，首周末票房大勝湯告魯斯（Tom Cruise）的《職業特工隊：最終清算》，更刷新陣亡將士紀念日長假期最佳紀錄；上周五（30日）雖有成龍主演《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid: Legends）加入戰團，可惜未能動搖上述兩片的冠亞軍位置，《功》片首周末收2100萬美元（約1.6億港元）排第3位，略遜市場預期。另外《職》片上周五在內地公映，首3日票房收1.8億人民幣，成為開畫冠軍。

《史迪仔》美國開畫第2周依然走勢凌厲，上周末進帳6300萬美元（約4.9億港元），蟬聯票房冠軍之餘，全球累計更達6.1億美元（約47.5億港元），以製作費僅1億美元計算，可謂賺個盆滿砵滿，帶挈迪士尼成為今年首間突破10億美元票房的電影公司，亦是自2005年至今（2020年除外），唯一一間電影公司連續20年在北美票房收入超過10億的紀錄保持者。迪士尼主席艾倫褒曼（Alan Bergman）日前接受《華爾街日報》訪問時表示，對《史迪仔》票房充滿信心，認為拍攝續集可期。

《多啦A夢》不敵內地動畫

《職業特工隊：最終清算》上周末收2730萬美元（約2.1億港元），繼續留守亞軍位置，美國上映10日累計1.2億美元（約9.3億港元），全球票房更理想，合共收3.5億美元（約27.3億港元），相信跟內地上周五開畫有關，首3日票房1.8億人民幣，昨日截稿前更增至2.2億，穩佔單日冠軍，日本動畫《多啦A夢：大雄的繪畫世界物語》以6740萬排第3位，不敵內地動畫《時間之子》。

《X你的世界末日》莊拿芬安威士杜（Jonathan Entwistle）執導，成龍、《西遊ABC》王璞存（Ben Wang）及《龍威小子》賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）合演動作片《功夫夢：傳奇少年》上周五在美國開畫，首周末收2100萬美元，香港延至本周四（5日）上映，講述《龍威小子》主角賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）與《功夫夢》成龍兩名功夫大師，聯手訓練王璞存成為空手道冠軍的熱血故事。

成龍鼓勵王璞存「真打」

美媒Deadline昨日報道，《功夫夢：傳奇少年》原先估計開畫收3500萬美元（約2.7億港元），其後大幅調低至2000萬以下，原因是觀眾一直透過影視串流平台Netflix在家收看賴夫馬奇奧主演《龍威小子》的後續劇集《眼鏡蛇道館》，若要這批觀眾另外付費到戲院欣賞《功》片，難度可謂不小，加上《史迪仔》搶去不少合家歡市場，都對《功》片票房構成壓力。

為了宣傳新片，成龍與王璞存日前接受美媒Variety訪問，被問到拍攝《功》片前，可要接受特訓？現年71歲的成龍表示：「我已經受訓超過64年了，每天都在練功。」不過，他坦承年紀漸長，「已經無法像20歲那時候，可以一口氣連踢3腳，如今一腳已足夠了」。至於25歲的王璞存在電影開鏡前一個半月，平均每周接受5日特訓，「然後在周末自我練習」，他又感謝成龍給予寶貴意見和指導，「成龍說導演可以安排替身給我，但我最好親自演出，否則難以獲得觀眾尊重」。

相關字詞﹕賴夫馬奇奧 王璞存 成龍 史迪仔 職業特工隊：最終清算 功夫夢：傳奇少年

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