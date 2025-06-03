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娛樂

【娛樂場】《不赦之罪》 反思教義與人性矛盾

【明報專訊】香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃首季得獎作品《不赦之罪》，由集合三屆金像影帝黃秋生、舞台劇后蘇玉華，以及首登大銀幕的P1X3L成員歐鎮灝主演，由新銳導演林善與譚善揚聯合執導、廖婉虹監製，聚焦宗教議題，探討寬恕、善惡與人性。「愛你的仇敵，因愛能勝過仇恨」。說來動聽，有多少人真的能行出所信？強要將愛蓋過恨，會否反而激起更深的仇怨？故事講述梁牧師（黃秋生飾）的女兒晴晴（陳書昕飾）被強姦後自殺，幾年後，強暴女兒的少年犯阿樂（歐鎮灝飾）刑滿出獄，還加入了教會。梁牧師該為信仰而寬恕，還是為愛恨而報復？蘇玉華飾演梁牧師太太，家中遭逢變故後，放棄了多年來的信仰。

愛你的仇敵 既偉大又痛苦

同是20出頭的林善和譚善揚首次執導劇情長片，「《不赦之罪》想探討寬恕是愛、是放下傷痛，但即使仇人洗心革面，『我原諒你』這四個字還是難以啟齒。這正是戲中梁牧師所遇到的困局，既想實踐神所教導的愛，卻無法遮蓋身為受害者爸爸最人性的恨。香港涉及宗教的電影不多，我們自小在教會環境長大，常常反思信仰問題，特別對經上教導『要愛你的仇敵』印象深刻，既覺得偉大，亦覺得痛苦，因為實在太難實踐。我們想挑戰的絕非宗教而是人性，亦想從中探討人的善惡並非二元對立，善良的人不一定無罪，邪惡的人也有被同情的權利。既然人人都是罪人，那誰又有資格寬恕他人？最後這部電影沒有要為困局提出答案，反而是提出更多問題」。

黃秋生飾演的牧師堅定不移地信奉《聖經》的教導，面對強暴女兒的少年犯阿樂刑滿出獄，牧師仍然允許他加入自己的教會。在朝夕相處的過程中，牧師一方面是神的子民，腦中深植「愛你的仇敵」寬恕之道，一方面身為受害者的爸爸，心中難平仇恨憤怒。他愈是嘗試以愛掩蓋這份仇恨，愈是痛苦茫然，這種「愛與寬恕」的大義，是神性的彰顯，還是對人性的扭曲？《不赦之罪》涉足宗教題材，深刻剖析信仰的真諦，讓觀眾重新反思教義與人性之間的微妙縫隙。

蘇玉華讚兩導演很有想法

《不赦之罪》劇本是編劇譚善揚於香港演藝學院的畢業之作，大膽涉足高難度宗教題材，深刻詰問人性，獲導師陳詠燊引薦參加首季香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃。在超過40分劇本中脫穎而出，獲莊文強、許月珍、戚家基和陳淑賢等資深電影人組成的評審團高度肯定，再經過會長古天樂親自面試甄選，最終成為計劃中首部登上大銀幕的作品。古天樂讚賞《不赦之罪》「大膽地探索人性」並對導演林善和編劇譚善揚帶領的年輕團隊寄予厚望。

蘇玉華對兩年輕導演超乎年齡的深度，印象深刻，「一個22歲的小朋友（譚善揚）寫咗套宗教戲，有紋有路，寫咗幾個好有戲嘅角色，約埋導演林善出嚟傾偈，很有想法，超乎想像」。

《不赦之罪》 6月5日香港上映

相關字詞﹕娛樂場：不赦之罪

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