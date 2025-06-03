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樂基兒做單親媽媽「教仔話晒事」 孫慧雪拍片洗廁所 特登著長裙

【明報專訊】樂基兒、孫慧雪、黃俊豪及陳琪等日前到澳門出席美妝盛典。樂基兒在澳門出世，開心見到好多朋友，她的前夫黎明於澳門開演唱會，她說已沒有聯絡，但祝賀對方一切順利。早前樂基兒被拍到在港密會「女星殺手」潘啓翀，她否認有新歡，指現在單身。

樂基兒目前在峇里居住，兒子在當地讀書，她有工作便返港。她做單親媽媽要身兼父職，會分配時間照顧兒子及工作，但好處是自己可以話事，點教就點教，不需要跟人商量，她笑說：「我就係呢個家嘅『王』。」至於她是否「怪獸家長」？她不知什麼是「怪獸家長」，「我承認同其他家長有點不同，因我14歲就做模特兒，住過好多地方，接觸過好多不同文化，我會用自己方式及想法去做。如果你覺得我係怪，我就係怪」。

兩子之母孫慧雪，稱澳門之行可以享受「me time」，稱原本老公想同行，但她知道會好忙及體驗不同美妝，最後老公沒跟來，她享受有專人幫她扮靚、護膚及整頭髮。她近日忙網絡工作，自己創作又要拍攝、剪接，但其中一條「變成清潔廁所特工」短片，被網民數四宗罪，她說：「對於網民話我著長裙蹲低洗廁所，條裙拖晒地，我想解釋其實我是特登，想講有時媽咪為個小朋友，是會好忘我，不知點解大家睇不出。同埋拍攝地方是我屋企，有人留言叫我掉咗條裙，我想講，我的衫著10年。網民真的睇得好投入，多謝他們支持。」她稱會接受所有意見，繼續努力創作短片。

娛樂組

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