再與《毒舌》導演吳煒倫合作 黃子華伙鄭秀文拍喜劇片

相隔一周，安樂電影昨日宣布吳煒倫導演將再與黃子華合作，新戲請來影后鄭秀文擔任女主角。安樂影片表示︰「感謝各位早前關注安樂電影開拍嘅新戲，今（昨）日終於可以向大家宣布，安樂電影計劃開拍由導演吳煒倫執導、黃子華及鄭秀文主演的喜劇電影。影迷們，我哋戲院見啦！」黃子華在社交平台轉發帖文。

電影中「歡哥」與「V姐」

導演吳煒倫則分享疑是片中對白︰「歡哥：數？講邊條數呀？數簿條數定你八字條數呀？V姐：天下男人皆可殺，梗係你死好過我死。盛世王道vs末日霸道，敬請期待。」網民猜測黃子華與鄭秀文分別飾演「歡哥」與「V姐」。

黃子華、鄭秀文曾合演電影《失戀急讓》，黃子華當時客串演鄭秀文前夫。2016年鄭秀文邀請黃子華擔任演唱會嘉賓，後者當時在台上笑說只見過鄭秀文一日，大家打招呼後便談到書，黃子華說：「等大家認識一吓鄭秀文另一面，我認識她那一天，她問我有無睇過19世紀俄國大文豪杜斯妥也夫斯基的小說《罪與罰》，然後她就話我唔明，跟住我就唔想睬佢，因為我無睇過，對話就咁終止，關係就完結」。

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