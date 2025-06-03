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娛樂

十大中文金曲頒獎音樂會 馮允謙奪5獎大豐收 張天賦李幸倪冧莊最優秀男女歌手

【明報專訊】港台主辦《第46屆十大中文金曲》頒獎音樂會昨晚假紅館舉行，張天賦（MC）再度冧莊奪最優秀流行男歌手大獎，同時兼得優秀流行歌手大獎及憑《說謊者》獲十大中文金曲。李幸倪亦冧莊最優秀流行女歌手大獎，同時獲優秀流行歌手大獎及金曲獎《可惜我們沒有》。大豐收還有馮允謙，奪5獎成為歌手之最，《會再見的》分別奪全球華人至尊金曲獎及金曲獎，還有最佳中文唱片獎男歌手《EMO》、CASH最佳創作歌手獎金獎及優秀流行歌手大獎。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

MC得知獲最優秀流行男歌手大獎時開心地笑出聲，多謝所有合作過的音樂人成就他，也多謝投票的賦二代（粉絲暱稱）、喜歡他的人，希望大家繼續留意他的作品，會繼續努力。

李幸倪女歌手獎大滿貫

李幸倪成為女歌手大贏家，她之前在新城勁爆頒獎禮、商台叱咤頒獎禮及ViuTV的Chill Club頒獎禮都奪得女歌手金獎，創出佳績。她表示過去幾年嘗試很多音樂，跳出自己的舒適圈，多謝大家畀她的肯定和信心，未來會繼續嘗試突破自己，帶多些元素出來，希望大家支持香港樂壇和歌手們。

馮允謙憑《會再見的》獲金曲獎時，在台上笑言：「我想放假。」之後憑同一首歌領取全球華人至尊金曲獎，立即改口風補鑊道：「我話想放假，可能令公司不開心，我都係寫多啲歌先。」

雲浩影抱病出席連捧3獎

Dear Jane獲「最佳樂隊 / 組合獎」金獎，銀獎及銅獎分別是女團Lolly Talk及Beanies。Dear Jane同時憑《多謝你自己》獲金曲獎，Lolly Talk亦憑《數到十》奪金曲獎。湯令山憑《遇上你之前的我》奪得優秀流行華語歌曲獎。雲浩影連捧3獎，包括優秀流行歌手大獎、最佳中文唱片獎（女歌手）及憑《慢性分手》獲金曲獎。她帶病出席領獎時表示OK，多謝大家喜歡她的歌曲及唱片，驚喜職業生涯首次攞唱片獎。男團P1X3L獲最佳中文唱片獎（樂隊/組合）。

林愷鈴奪新人金獎感圓滿

「最有前途新人獎」金銀銅獎得主分別是林愷鈴、女團VIVA及樂隊ROVER。林芊瑩、曾傲棐及Beanies成員李凱翹獲頒優異獎。林愷鈴先後獲兩金一銀一銅共4個新人獎，她認為是非常圓滿的一個成績，但忙為電影開工，遲些才與家人食飯慶祝，「這次頒獎禮是我們新人年的最後一站，之後不再是新人了，都幾感觸及有壓力，不想辜負大家期望，今年會繼續出歌及默默寫歌，希望新一年交出亮麗成績」。VIVA亦在各大頒獎禮新人獎有斬獲，剛慶祝成軍一周年，再攞多一個獎，在新人年很圓滿開心。之後不再是新人，要慢慢做好自己。最佳進步獎金銀銅分別為力臻、黃淑蔓及張馳豪。林智樂獲頒「十優歌手」，上台領獎時說︰「本身諗住嚟睇騷，無諗過可以攞到優秀流行歌手獎。我𠵱家好驚訝，真係無諗過！」

張天穎拒透露陳毅燊有否睇醫生

張天穎所屬女子組合Beanies獲「最佳樂隊/組合獎」銅獎，問到暫別娛樂圈的男友陳毅燊（ANSONBEAN）現况？她說：「他OK的，休息中，畀啲空間佢，相信休息完整理好心態，可以重新出發。（男友可有睇醫生？）我覺得這是私人問題，他未必想話畀大家聽，希望畀少少空間佢，相信佢好快康復，他可能有啲壓力，我會陪佢散心，等佢放鬆吓！他早前跟朋友去美國旅行散心，但休息多久我覺得不用給予期限，休息夠可以重新出發。」可會考慮結婚𧨾男友開心？她說：「乜結婚不是有幾大壓力的事情嗎？遲啲休息夠再講。」

太極率全場懷念已故隊友唐奕聰

表演嘉賓太極樂隊連唱多首歌曲，包括《紅色跑車》、《乾杯》等，主音雷有輝呼籲觀眾亮着手機燈，藉獻唱《一生不再說別離》懷念作曲人、已故隊友唐奕聰。昨晚獲優秀流行歌手大獎的吳業坤、最佳進步獎金獎的力臻、CASH最佳創作歌手獎銅獎的林奕匡齊缺席。

相關字詞﹕Dear Jane 馮允謙 李幸倪 張天賦 第46屆十大中文金曲

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