【娛樂場】《中年》生命鬥士柳冕辦傷殘人士歌唱比賽 伙李金凱合唱鼓勵追夢

致力服務四肢傷殘人士的本地非牟利自助組織路向四肢傷殘人士協會，為鼓勵各類殘疾人士積極向前，推動傷健共融與促進社會和諧，今年首度舉辦「路向全港傷殘人士慈善歌唱比賽」，讓任何殘疾人士實踐夢想，在音樂裏活出美麗人生。

大會公布參賽資格，獨唱組有「殘疾人士登記證」可報名，合唱組傷殘人士可邀健全人士合作，發揮傷健共融，費用全免，7月初選，9月總決賽。「路向四肢傷殘人士協會」主席柳冕邀請「中一生」戰友李泇霖協辦活動，還有「中三生」李金凱任決賽評判和表演嘉賓，屆時他跟李金凱會合唱表演。

盼殘疾人士勿困在家

柳冕十多年前一場交通意外致四肢傷殘坐輪椅，熱愛唱歌的他坐輪椅出戰《中年好聲音》，鼓勵同路人，盼殘疾人士做自己熱愛的事，不要困在家中，「音樂具有神奇力量，記得當年遇上交通意外致終生四肢傷殘，陷入人生低谷……後來能夠一步一步重拾自信，勇敢面對人生，除感謝良朋與同路人的鼓勵和協助，歌唱對我而言是不可或缺的良藥。我在音樂裏找到釋懷的出口，找到前行的力量，也找到自己的夢想！希望這次比賽同樣為大家帶來力量，向世界唱出自己的心聲與夢想」。

李泇霖首辦傷殘人士歌唱比賽

李金凱童年時誤觸5000伏高壓電導致永久傷殘，失去雙手的他未因此失去鬥志，積極面對，用腳彈結他，勇敢追夢，同學跟朋友也沒有當他是殘疾人士，「喜歡的事情就去做，盡量不留遺憾，不辜負自己、不辜負生命」。

李泇霖的音樂平台協辦今次比賽，還兼任評判和表演嘉賓，她對《明報》稱過往十多年舉辦過不同類型歌唱比賽，首次做傷殘人士主題，「佢哋都好鍾意唱歌，現在又流行參加比賽，相信他們等這機會好耐，現在可以擁有自己的舞台發光發亮」。她大讚戰友柳冕像大哥哥，經常搞活動跟「中一生」聚會，「我每次聽柳冕唱譚詠麟《無言感激》都好感動」。

李泇霖表示只在節目看李金凱演出，很佩服對方，「我哋唱歌有時需要肢體幫助用力，我睇李金凱用身體郁動協助唱歌好有能力，佢唱歌好有感染力，令大家感動，好期待決賽當晚現場聽他唱歌，鼓勵一班參賽者」。