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娛樂

江若琳暫無計劃追B 鄭文澄清余思敏從未當小三

【明報專訊】江若琳與丈夫蕭唯展昨日帶兒子Owen出席《6.1國際兒童節開心派對》，同場還鄭文和黃芳雯。江若琳稱囝囝早前面試幼稚園學前班表現好，獲心儀學校取錄，8月開學，表示做媽媽後終明白兒子學業比自己事業更重要，決定將推出新歌計劃延遲。她日前上載遮肚相惹再懷孕揣測，表示暫未有再追B打算，「湊一個小朋友已很忙，等囝囝再大少少才考慮」。

稱余思敏啞忍「食死貓」多年

鄭中基與余思敏正辦理離婚，鄭文和黃芳雯透露會相約好姊妹余思敏見面，除食飯亦會一起運動和到深圳遊玩。二人否認刻意陪余思敏散心，「大家認識逾20年，從來沒間斷聯絡，非因她有事才陪伴。有事發生，網民話睇相見她狀態麻麻或面容憔悴也是正常，不過她心情還可以」。衛志豪日前暗示余思敏不跟子女同住，鄭文和黃芳雯感莫名其妙，強調余思敏向來親力親為照顧子女，日常車出車入又親自下廚，與子女關係沒變。衛志豪說余思敏有意復出幕前工作，鄭文解釋她們曾提議一起轉型做網紅拍片或拍節目，不過講了幾年仍未有實際行動，相信余思敏想主力照顧子女為先。

有網民指余思敏當年介入鄭中基與前妻蔡卓妍婚姻，現在同樣離婚收場。鄭文替好友被罵感心痛，代澄清非事實，形容余思敏一直啞忍「食死貓」，「她性格太賢良淑德，似粵語片白燕角色，當年根本是鄭先生在宣布離婚後約大半年，才在活動認識余思敏，之後開始聯絡，不存在做小三之說。她多年來一直忍氣吞聲屈埋自己，沒去澄清，說她有報應這傷害真是好大」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕黃芳雯 鄭文 蕭唯展 江若琳

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