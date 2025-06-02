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娛樂

《刑偵12》內地播畢 陳慧珊驚喜客串 林保怡拒劇透 籲觀眾勿爆大結局

【明報專訊】林保怡主演無綫劇《刑偵12》首播以來收視及口碑不俗。內地已播畢並流出結局，林保怡昔日拍檔陳慧珊壓軸客串，掀回憶殺。林保怡昨日出席宣傳活動，呼籲已看結局的觀眾不要劇透，追劇要慢慢煲才過癮，相信之後的劇情會給大家更多驚喜。張振朗劇中角色的另一人格由吳業坤飾演，兩人分別跟傅嘉莉拍接吻戲，傅嘉莉爆吳業坤拍攝時緊張得耳紅又滴汗。

記者：林蘊兒

林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉、高鈞賢和張松枝等昨日到商場宣傳《刑偵12》，一眾演員扮演人格分裂，猜劇中人物角色，林保怡覺得張振朗「天真之中帶邪惡」的笑容很難模仿，張振朗尷尬即場示範。劇中人格解離症成觀眾熱話，林保怡稱編劇、導演和監製花了不少心思，新劇除講解心理學也有哲學成分，呼籲觀眾細味。

《刑偵12》於內地播畢，有網民大爆結局，林保怡語重心場呼籲大家不應劇透，「追劇不是看一次，最好慢慢品嘗，如同煲湯，煲完應該慢慢飲，快速一啖吞落肚便無癮」。網上流出林保怡舊拍檔陳慧珊於結局客串，二人同場掀回憶殺，陳慧珊演他其中一個人格。林保怡對此大賣關子，堅拒透露半句，只叫大家留意英文劇名「DID」所指何意，相信之後劇情會令大家有更多驚喜。

林保怡早前擔任鄭秀文澳門演唱會嘉賓，形容是很好經歷，因很久沒在那麼多觀眾面前唱歌，自覺略嫌表現未夠好。他透露與鄭秀文相識多年是一種緣分，曾伙周家怡為鄭秀文MV任男女主角。會否技癢再唱歌？林保怡稱期待下次宣傳《刑偵12》，有機會與吳業坤合唱。

陳法蓉偕父出席活動 爭取見面

陳法蓉與林保怡劇中演「姊弟」，時而溫馨時而鬥嘴，感情複雜，拍攝時有火花大呼過癮，表示觀眾若看不明，待稍後劇情推進更精彩，有很多秘密逐漸揭露。她近年常到內地工作，難得回港，昨日偕爸爸出席，爭取父女見面時間，透露爸爸有追劇，「他性格內斂，沒有出口讚，只用行動如接收工以示支持」。陳法蓉表示最近分別與郭晉安和歐陽震華拍短劇，與舊拍檔合作開心又好玩。

傅嘉莉咀兩男感覺大不同

張振朗早前到馬來西亞工作逗留一個月，回港後首次宣傳《刑偵12》。他否認準備於當地買樓置業，解釋跟朋友食飯被偷影，「雖然馬來西亞樓價便宜得多，生活又很舒服，等我接多幾個工作才考慮」。他稍後要再到馬來西亞斟洽商演和電影工作。傅嘉莉與張振朗劇中有不少對手戲，更有接吻場面。吳業坤演張振朗其中一個人格，林保怡爆傅嘉莉分別咀兩男拍檔。

傅嘉莉形容跟兩男惜惜感覺不同，「拍該場戲前，吳業坤耳紅又滴汗，因他第一次拍激吻戲特別緊張，我叫他放膽去演。張振朗反應好投入，估不到一個角色可同時滿足幾次願望」。

高鈞賢喜跳唱帶給觀眾娛樂

高鈞賢近日與吳卓羲、郭晉安、歐陽震華和王浩信等組「港劇男神團」又跳又唱，網民看到短片笑他們舞步不齊，神情尷尬。他開心獲網民留意，以為他們真的組男團，事實拍攝前沒有時間排練，才表現未夠一致，最緊要見到大家對港劇演員有情意結，「我唱歌還可以，跳舞就有難度，加上零排練。多謝網民的創意網圖，最重要可以帶娛樂給觀眾」。已為人父的高鈞賢表示盡量不接兇狠、血腥暴力和色情的角色。

相關字詞﹕陳慧珊 傅嘉莉 張振朗 吳業坤 刑偵12 林保怡

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