張天賦盼攀陳康堤關係見陳奕迅 周殷廷未聞鄭欣宜加盟環球

陳奕迅（Eason）女兒陳康堤加盟華納唱片，問到會否獲得與對方首次合唱機會？張天賦表示在公司見過陳康堤一面，沒有傾談，暫時未聽過對方唱歌，不過相信其父如此犀利，女兒一定不會差，「合唱機會一定有，看可否借關係見她爸爸，不敢去到合作，只望讓他可以請教一下」。他稱若在從未見過面的陳奕迅與康堤之間選擇合作，一定揀陳奕迅。

周殷廷對於鄭欣宜傳加盟環球唱片，表示未有聽聞，亦沒有過問。若對方加盟想不想合作？他說：「無論欣宜入邊間公司，都想和她合作，她是相當出色的表演者，相信任何藝人都想和她合作。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

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