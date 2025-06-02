明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張天賦盼攀陳康堤關係見陳奕迅 周殷廷未聞鄭欣宜加盟環球

MC見過康堤一次 盼跟Eason合作 周殷廷未聞欣宜入環球

【明報專訊】張天賦（MC）和周殷廷前晚演出《第七屆KKBOX香港風雲榜》，張天賦早前分別擔任林俊傑（JJ）啟德主場館演唱會及林峯紅館演唱會嘉賓，透露為兩歌手擔任嘉賓感覺大不同，「和JJ合唱相對比較緊張，因未見過和第一次合作，首次綵排時唱第二句已破音，從未試過，但大家好好，扮聽不到，相信除對這場地不太熟悉，還有他的氣場太過強大，擔心唱時有什麼甩漏。面對林峯較輕鬆，較容易融入」。對於在林峯演唱會臨時表演「椅子舞」，張天賦笑言沒事先夾好，「聽導演說升張櫈上台就知自己講錯話，學到不可亂說話，我跳舞當然不及他，但若公司找我們組型男跳唱組合，相信會好睇」。

陳奕迅（Eason）女兒陳康堤加盟華納唱片，問到會否獲得與對方首次合唱機會？張天賦表示在公司見過陳康堤一面，沒有傾談，暫時未聽過對方唱歌，不過相信其父如此犀利，女兒一定不會差，「合唱機會一定有，看可否借關係見她爸爸，不敢去到合作，只望讓他可以請教一下」。他稱若在從未見過面的陳奕迅與康堤之間選擇合作，一定揀陳奕迅。

周殷廷對於鄭欣宜傳加盟環球唱片，表示未有聽聞，亦沒有過問。若對方加盟想不想合作？他說：「無論欣宜入邊間公司，都想和她合作，她是相當出色的表演者，相信任何藝人都想和她合作。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕鄭欣宜 陳康堤 第七屆KKBOX香港風雲榜 周殷廷 張天賦（MC）

上 / 下一篇新聞