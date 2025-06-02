明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《全民造星VI》97名參賽者亮相 ANSONBEAN胞弟躋「互選三甲」

全民造星VI｜陳瑨羲爆哥哥ANSONBEAN近况：只是調節心態

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星VI》導師李幸倪（Gin Lee）與梁祖堯、音樂顧問徐浩、總顧問黃慧君（花姐）和主持強尼聯同97名參賽者，昨日出席於將軍澳舉行的記者會，現場有大批參賽者的粉絲到場應援，大會宣布最後15強有機會到韓國受訓。原有99名參賽者，有一人退選、一人缺席，有傳因參賽合約條件苛刻，李幸倪與徐浩均表示未有聽聞。97名參賽者即場互選三甲，分別是周德誠（牛牛）、榮柏鑫（三金）與陳毅燊（ANSONBEAN）胞弟陳瑨羲（Ian Hannz），Ian Hannz透露哥哥宣布暫別娛圈後近况，強調自己會以平常心承受入行壓力。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

牛牛、三金和Ian Hannz異口同聲說被即場選為三甲有壓力，牛牛怕之後表現差會令自己失望，希望將這份壓力變成動力，改善內向性格。三金透露心目中有欣賞和覺得好勁的人，被選為三甲之一，要更加努力做好自己，不想辜負大家期望。Ian Hannz稱一開始被投選入前列位置一定有壓力，要有更加大的突破達成自己要求，會將壓力嘗試變為動力。

ANSONBEAN貼士「真誠做自己」

Ian Hannz胞兄ANSONBEAN早前突然宣布因心理健康同精神狀態暫別娛樂圈。問到哥哥近况，Ian Hannz強調對方不是失戀或病痛，只是調節心態，沒有說休息多久，明白兄長想以最好的狀態再示人，「我會話佢係沉澱一下，純粹休息，始終這段時間他經歷一些事情，想暫時遠離Ig（Instagram），當畀自己唞啖氣，做些平時無聊好enjoy去做的事，主要都是想沉澱，不同階段有不同諗法，希望大家畀啲時間佢」。他表示不會因胞兄入娛樂圈後有這種情况而嚇親，所有人的情緒都不同，最重要樂觀去看，透露ANSONBEAN給他唯一貼士是真誠做自己。可有信心承受闖娛樂圈壓力？Ian Hannz說抱平常心，嘗試成為樂觀的人。

Gaby獲花姐讚貌似魏浚笙

張家文（Kai Cheung）獲不少粉絲支持，透露昨日開始成立Fans club，因其英文名Kai，粉絲叫「Kai子」。吳思諾（Gaby）透露獲花姐讚貌似魏浚笙（Jeffery），「其實我同屋企人都覺得唔似，Jeffery走紅後愈來愈多人話我似，以往很多參賽者都好靚仔，我覺得最重要是實力，被人話似Jeffery都好驚，壓力好大，我優勝之處是唱歌」。

報稱任職泰國巫師的李進偉（Lucas T.）認有為自己占卜能否入圍，沒占卜可去到幾遠，承認有其他參加者找他幫手占卜，已贏得人緣。問到會否使用巫術助參賽？他笑道：「沒有，我通常和其他參賽者講I bless you all。」

陳葦璇男友陳頴業年紀最大

17歲預備升讀中六的李樂天（Air）在參賽者中年紀最小，直認面對一眾大哥哥參賽者有點怯，有信心應付比賽不影響學業。40歲陳頴業（Yip）是年紀最大參賽者，問到為何不選擇參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》？他說：「中不中年是自己定義，我心態因藝術工作變得年輕，加上和跳舞學生榮柏鑫一齊參加，唱歌被Gin Lee話不是五音不全，不知她是否客氣。」陳頴業的女友陳葦璇是《全民造星III》亞軍。

翟俊威（Aden）曾是獨立歌手，兩年前當父親後，決定移居澳洲做地盤養家，「今次回港參加比賽，全因兩歲女兒想見到爸爸上電視，老婆亦很支持」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳瑨羲（Ian Hannz） 陳毅燊（ANSONBEAN） 徐浩 李幸倪（Gin Lee) 全民造星VI

上 / 下一篇新聞