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娛樂

【開箱】《史迪仔》回歸家庭本位更實際

【明報專訊】迪士尼動畫改編拍成真人演出電影《白雪公主》淪為反覺醒文化下的犧牲品，全球票房雖破2億美元（約15.6億港元），但因製作費遠超此數目，恐怕賠本收場；相隔兩個月後，同屬迪士尼出品《史迪仔》（Lilo & Stitch）不談政治、種族及性別問題，回歸家庭本位，結果大受歡迎，上月23日在美國陣亡將士紀念日長假期開畫，截至上周五票房收逾2.34億美元（約18.2億港元），連續8日佔據當地冠軍，全球累計票房更達4.69億美元（約36.5億港元），大幅拋離同期上映《職業特工隊：最終清算》，這個現象對迪士尼可會帶來啟示？

孤獨女孩的牽絆

《史迪仔》改編自2002年動畫電影《扮嘢小魔星》，當年負責執導、編劇和配音的基斯山達斯（Chris Sanders）雖已離開迪士尼，仍然為新片聲演「史迪仔」一角，不過導演一職已換上定格動畫《迷你網紅實貝秀》的甸費里沙甘普（Dean Fleischer Camp）。巧合的是，基斯執導另一動畫《馴龍記》亦被改編拍成真人電影，且看本月13日在美國開畫後，能否挑戰《史迪仔》票房佳績。

無論角色造型抑或故事大綱，《史迪仔》都算忠於原著，開場簡單交代主角來歷，來自外太空的強霸博士涉嫌非法製造「626號實驗品」，接受銀河聯邦審訊期間，「626號」趁機逃往地球，強霸奉命跟自稱「地球專家」的獨眼霹靂聯手追捕逃犯，希望將功補過。另一方面，夏威夷女孩Lilo（瑪雅奇阿洛哈飾）因父母雙亡，與姊姊Nani（薛妮奧古東飾）相依為命，性格變得孤僻又反叛，直至收留「626號」並為牠取名Stitch，彼此生命從此有了牽絆。可是強霸跟蹤而至，Lilo姊妹如何抵抗外星人來襲？

電影傳遞正能量

《史迪仔》有不少細節上重現或致敬《扮嘢小魔星》，例如Lilo愛聽皮禮士利（Elvis Presley）歌曲，Stitch為了逗她開心，刻意換上「貓王」造型自彈自唱；新片同時延續舊作的「Ohana」（夏威夷語的家人）主題，這種關係與血緣無關，正如Lilo所言：「家人不一定完美，但並不代表他們不好。」迪士尼透過電影傳遞正能量，總比《白雪公主》或者《小魚仙》奉迎覺醒文化來得討好。

為了配合家庭主題，《史迪仔》劇情亦有改動，例如Nani戲分大幅增加，甚至跟Lilo平起平坐，好讓姊妹情誼更加感人，難怪有網民戲謔本片應該改名為《Lilo & Nani & Stitch》更加貼切。另外，電影亦刻意補充動畫未有解釋的謎團，例如Stitch名字由來、為何牠會怕水等，都令故事更加合情合理。

與《魔海奇緣》有關？

值得一提的是，網上流傳《史迪仔》與迪士尼另一動畫《魔海奇緣》之間，有不可分割的秘密關係，話說新片開場提到8歲夏威夷女孩瑪雅奇阿洛哈（Maia Kealoha）飾演Lilo潛入海底，以三文治餵給一條聲稱「會說話的魚」，有傳後者便是《魔》片主角、半神半人Maui的化身；另外，鄰居David對Lilo照顧有加，他身上掛着頸飾巧合地跟Maui的武器「魔法神鈎」一模一樣，莫非他是Maui後裔？這些弦外之音，無論孰真孰假，都令觀眾睇戲之餘增添一分玩味。

上映日期：5月29日

相關字詞﹕扮嘢小魔星 迪士尼動畫 史迪仔 開箱

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