「鷹眼」謝洛美溫納現身撐《神探白朗3》

《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）重拍《科學怪人》（Frankenstein），昨日終於揭開神秘面紗，導演表示從影以來一直受到這部科幻經典影響，如今總算夢想成真。從預告片段可見，《月光騎士》奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）扮演瘋狂博士，把《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）製造成「科學怪人」的過程黑暗又美麗，令人對11月推出新片充滿期待。

《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）相隔接近30年再拍《球場古惑仔2》（Happy Gilmore 2），昨日亦公開首條預告片，除了老拍檔賓史迪拿（Ben Stiller）再度登場，今集亦加入不少新面孔，包括男歌手Bad Bunny、樂壇天后Taylor Swift的美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）等，陣容相當鼎盛。此片將於7月25日推出。