《怪奇物語5》結局一開三 《One Piece》作者讚索柏逼真

相比之下，《One Piece》主角包括飾演「路飛」的伊納基高代（Inaki Godoy）、「卓洛」新田真劍佑、「奈美」愛美莉路德（Emily Rudd）、「山治」泰斯史佳拿（Taz Skylar）及「烏索普」積及羅米路（Jacob Romero），昨日以完整陣容登場，宣布第2季在南非取景的戲分已經完成拍攝工作，強調今季各個部分水準都有大幅提升，同時介紹新角色「索柏」登場，這個以電腦CG製作的馴鹿醫生，請來《自殺特攻》女星米琪拉胡佛（Mikaela Hoover）配音，當他在巨型屏幕亮相，全場觀眾隨即起哄，他表現得一臉害羞，更失足跌落樓梯，然後想找醫護人員，才驚覺自己就是醫生，他的可愛模樣，就連漫畫原作者尾田榮一郎都讚不絕口：「在製作小組不斷嘗試下，無論是造型、質感、動作、聲音、光影以及重力下的表現，都達到一流水準，終可讓大家看到索柏的樣子了，敬請大家欣賞。」新劇將於明年推出，確實日期尚待公布。