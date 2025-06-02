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娛樂

《怪奇物語5》結局一開三 《One Piece》作者讚索柏逼真

【明報專訊】影視串流平台Netflix的年度《Tudum：全球影迷盛會》除了重點推介高收視劇集《魷魚遊戲3》和《星期三2》，其他重頭劇如《怪奇物語》第5季結局，以及改編自日本漫畫《海賊王》的同名美劇《One Piece》第2季，同樣大受歡迎。雖然《怪》劇中飾演女主角「Eleven」的美莉布朗（Millie Bobby Brown）因在倫敦趕拍新片《天才少女福爾摩斯3》（Enola Holmes 3）而缺席宣傳，幸有拍檔芬禾夫赫特（Finn Wolfhard）及諾亞舒納（Noah Schnapp）等現身並介紹最新預告片，同時宣布今季將會分成3部分，首4集將於11月26日推出，12月25日聖誕節播第5至7集，大結局留待12月31日除夕上架。

相比之下，《One Piece》主角包括飾演「路飛」的伊納基高代（Inaki Godoy）、「卓洛」新田真劍佑、「奈美」愛美莉路德（Emily Rudd）、「山治」泰斯史佳拿（Taz Skylar）及「烏索普」積及羅米路（Jacob Romero），昨日以完整陣容登場，宣布第2季在南非取景的戲分已經完成拍攝工作，強調今季各個部分水準都有大幅提升，同時介紹新角色「索柏」登場，這個以電腦CG製作的馴鹿醫生，請來《自殺特攻》女星米琪拉胡佛（Mikaela Hoover）配音，當他在巨型屏幕亮相，全場觀眾隨即起哄，他表現得一臉害羞，更失足跌落樓梯，然後想找醫護人員，才驚覺自己就是醫生，他的可愛模樣，就連漫畫原作者尾田榮一郎都讚不絕口：「在製作小組不斷嘗試下，無論是造型、質感、動作、聲音、光影以及重力下的表現，都達到一流水準，終可讓大家看到索柏的樣子了，敬請大家欣賞。」新劇將於明年推出，確實日期尚待公布。

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