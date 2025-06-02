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娛樂

Lady Gaga客串《星期三2》做教師 Netflix影迷盛會 《魷魚遊戲3》朴成勳T.O.P登場捱嘲

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日在洛杉磯舉行大型宣傳活動《Tudum：全球影迷盛會》，穩佔最高收視節目冠亞軍的《魷魚遊戲》及《星期三》分別打頭陣及壓軸登場，《魷》劇演員朴成勳及T.O.P上台獲得喝彩歡呼，韓媒卻重提他倆的醜聞，藉以嘲諷一番；《星》劇女主角珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）出場掌聲如雷，卻不及百變天后Lady Gaga壓軸演唱，掀起全晚高潮，官方隨後證實她將客串演出《星期三》第2季，扮演珍娜奧入讀奈落學院的傳奇教師。

文：蘇珮欣

《Tudum：全球影迷盛會》首次透過Netflix現場直播，節目長達兩小時，邀請數以十計電影、劇集及體育明星亮相，現場星光熠熠。負責打頭陣的是韓劇《魷魚遊戲》第3季也是最後一季，將於本月27日上架。由於前兩季播出頭91日分別錄得2.65億及1.92億觀看次數，成為Netflix史上最高收視節目的冠及季軍，今季能否取代《星期三》的亞軍位置，令到該系列雄霸三甲？實在令人好奇。

成奇勳再次入決賽

為了打響活動頭炮，穿著劇中粉紅制服的兵團浩浩蕩蕩現身洛杉磯多個景點，然後直奔會場起舞，兩名主角包括飾演「456號」玩家成奇勳的李政宰與「遊戲主持人」李秉憲緊接上台，後者表示：「可以肯定的是，絕對不能和這個人（成奇勳）做朋友。」對白充滿火藥味。然後輪到拍檔朴成勳、姜愛心及T.O.P登場，後者笑言「這麼有型的場合不能缺少我」。

值得一提的是T.O.P早年涉毒停工，接拍《魷魚遊戲2》備受網民指摘；朴成勳去年透過社交媒體「錯手」上傳AV版《魷魚遊戲》封面，同樣捱罵。昨日有韓媒諷刺二人雖然負面新聞不斷，卻在美國大受歡迎，尤其是T.O.P登場時，台下傳來熱烈歡呼。

會上播出《魷魚遊戲》第3季最新預告片，以陰森童謠「咚咚，請問是誰啊？我是小乖乖」揭開序幕，接着「遊戲即將開始」廣播響起，巨型娃娃「英熙」出現，多名玩家躲在它的雙腿後，露出驚恐表情。然後鏡頭一轉，成奇勳痛苦大喊「為什麼不殺死我？為什麼只留我活口？」延續上季結局提到他打算破壞遊戲但失敗，更痛失玩家好友朴正培（李書煥飾）。

預告又出現新遊戲，包括跳繩及迷宮廝殺。最後進入決賽的成奇勳換上禮服，終於跟「主持人」見面，後者脫下面具冷冷地問：「456號，你對人性還有信心嗎？」

星期三捉拿連環殺手

《朱古力獎門人》鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製兼執導，珍娜奧蒂嘉主演《愛登士家庭》外傳劇集《星期三》首季叫好叫座，開播首91日錄得2.52億觀看次數，僅次於《魷魚遊戲》成為Netflix史上最高收視節目亞軍。第2季分上下部分，將於8月6日及9月3日播出。飾演女主角「星期三」的珍娜奧蒂嘉昨日率領拍檔路易古斯曼（Luis Guzman）、佛烈亞米遜（Fred Armisen）、祖安娜盧利（Joanna Lumley）及艾碩奧爾多內斯（Isaac Ordonez）壓軸現身《Tudum》活動，負責介紹今季首6分鐘片段，講述「星期三」為了調查連環殺人案而自願被《鬼眼》希利祖奧士文（Haley Joel Osment）扮演兇手綁架，然後跟拍檔「小手」合作捉拿兇徒。

現正舉行世界巡迴演唱會的百變天后Lady Gaga壓軸登場，為整個活動掀起高潮。她由白色棺材彈出，又唱又跳《Zombieboy》、《Bloody Mary》及《Abracadabra》等歌曲，珍娜奧蒂嘉亦粉墨登場，參與Gaga的音樂「盛宴」。活動結束後，大會證實Gaga將會客串《星期三》第2季，在下半部分登場，飾演奈落學院的傳奇教師Rosaline Rotwood，跟女主角有不少互動，令人期待。

相關字詞﹕韓劇 星期三 魷魚遊戲

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