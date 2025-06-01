首辦香港粉絲見面會 坂口健太郎化身魔術師

大曬畫功

坂口健太郎稱首次在港辦見面會，見粉絲帶來2021年他當封面人物的香港雜誌，還有韓國粉絲專程來港捧場，他大表驚訝。健太郎表示為了放鬆緊張心情，即場表演啤牌魔術，變出一隻階磚三，還搞笑拆穿這魔術的秘密，笑言「好緊張，好彩魔術成功」。接着公開多張在港拍攝的生活照，透露前日抵港，到尖沙嘴海旁看夜景及品嘗中菜，稱分量很多，吃剩了少許；又謂尚未食點心，期待完騷後去品嘗。

見面會長約個多小時，其中一個環節是坂口健太郎大曬畫功，公開筆下的維港夜景、蛋撻、雙層巴士及龍等；他稱最難畫蛋撻，笑言畫到似燒賣。提到香港美食，大會即送上蛋撻及奶茶給他試食。粉絲被問想玩什麼遊戲時，有人高呼「玩Kiss」，健太郎一臉錯愕。玩估對白遊戲時，大會播出多部健太郎作品，他竟被新劇《愛過之後來臨的》難倒，要粉絲給他提示。

見面會尾聲，粉絲要求坂口健太郎擺出心心手勢，他一一照做，十分親民；又用廣東話說「我愛你」，冧爆全場粉絲，「最近在不同的地方舉行見面會，感受到大家的愛，好開心。首次在港開見面會，感到非常幸福，有開心的回憶」。他稱希望之後的作品能在香港播出，期待再來港跟大家見面。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵