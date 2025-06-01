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娛樂

Taylor Swift重奪6專輯版權 美媒稱斥資28億買回心血

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift近兩年舉行世界巡迴演唱會《Eras Tour》，單是售票已進帳20億美元（約156億港元），還未計音樂會電影及周邊產品，《Eras Tour》已成為史上最賣座巡演；不過自2019年Taylor一直念念不忘早期6張專輯的母帶版權旁落，前日終傳來喜訊，她透過社交平台發長文稱已買回6張專輯的母帶版權，「我創作的所有音樂，現在都屬於我的了」，當中包括所有MV、音樂電影、唱片封套設計及攝影。傳聞Taylor斥資10億美元（約78億港元）回購，美國《人物》雜誌引述消息人士指這數字非常不準確，但大部分美媒估計她至少花上9位美元數字，Billboard報道她大概花了3.6億美元（約28億港元）才能把所有創作心血帶回身邊。

Taylor Swift於2005年跟Big Machine唱片公司簽約，先後推出6張專輯：《Taylor Swift》、《Fearless》、《Speak Now》、《Red》、《1989》和《Reputation》，約滿後她轉投環球唱片旗下的Republic Records 。捧紅Justin Bieber、亞莉安娜（Ariana Grande）等的經理人Scooter Braun，以3.3億美元於2019年買入Big Machine，變相擁有Taylor的6張專輯所有版權。她聲稱曾向Big Machine提出買回6張專輯母帶版權，但對方提出不平等條件，Big Machine方面則指她放棄回購的機會。

根據美國的音樂版權法例，分為母帶版權及作品版權；前者指音樂的第一版本錄音，擁有此版權代表可製作副本及發行不同版本，包括串流、黑膠等。作品版權則指音樂本身的曲譜、歌詞、編曲等原創內容，有份創作者便有作品版權。身為創作歌手的Taylor Swift擁有自己所有歌曲的作品版權，所以過去幾年它重新灌錄這6張專輯的歌曲，並推出了當中4張的重錄版本。現在她回購的是早期6張專輯的母帶版權，而Scooter Braun於2020年把它們轉售予私募基金Shamrock，換句話說今次Taylor是從後者手中購回自己的創作心血。

閨密留言恭喜

Taylor Swift前日在社交媒體公開跟6張早期專輯的合照，並發長文表示自己夢想成真，拿回所有音樂版權「我創作的所有音樂，現在都屬於我的了！」不過她未有透露花了多少錢回購。據Billboard得到的消息指，Taylor大約斥資3.6億美元給Shamrock買回6張專輯的母帶版權；《人物》雜誌亦稱傳聞中的10億美元數字非常不準確。

喜訊傳出後，跟Taylor Swift認識快20年的《破案三人行》女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）透過社交媒體恭喜閨密，稱很為對方驕傲。Taylor公布拿回專輯母帶版權後，亦被傳媒拍到跟胞弟Austin及《格雷的五十道色戒》女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）和哥哥謝斯莊遜（Jesse Johnson）一起在紐約的意大利餐廳共晉晚餐慶祝。

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