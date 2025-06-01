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娛樂

【娛樂場】《光明大押》謝君豪獲老友力撐 劇帝劇后演小角色

【明報專訊】《光明大押》是謝君豪首次主演ViuTV劇集並擔任監製，編審關信輝是電影《五個小孩的校長》導演，全劇20集，主要演員謝君豪、呂爵安（Edan）、練美娟、何啟華、柯煒林及廖子妤，還動員逾100名演員，其中有去年《選角》參賽者，亦有不少舞台劇演員，陣容強大。

老字號當舖屹立小區50載

謝君豪與Edan早於電影《過時．過節》演父子，今次兩人是異姓「父子」，謝君豪飾演「光明大押」二叔公林定堅（堅叔），老闆夫婦早逝，遺下一對子女關俊（Edan飾）與關聆（練美娟飾），由堅叔照顧，三人關係如家人般密切。

「光明大押」是間屹立雙星街小區數十載的老字號當舖，50年風雨不改，每晚7點招牌燈準時亮起，每朝7點準時熄燈。駐店二叔公堅叔集百家辨別真偽絕學於一身，什麼刁鑽假金偽鑽，均難逃他的法眼，他對事要求公道，連街市攤販也有所懼，不敢呃秤，但對人則留幾分人情味。

關仁（陳淑儀飾）是「光明大押」的老闆，早逝留下子女關俊與關聆，由堅叔照顧，兩姊弟長大後，關俊任職投資銀行分析師，關聆當美容院職員，他們各自生活，每月一次返光明大押總是吵架收場。

當雙星街多間老舖敵不過時代巨輪轉動逐一執笠，當舖生意也一落千丈，面臨財務崩潰的邊緣，堅叔擔心生意又為老舖的維修愁，當舖還遇上一場火災，關聆和關俊再次出現，三人會擦出什麼火花？

一張當票一個故事

劇中堅叔的年輕版由柯煒林飾演，謝君豪形容年輕堅叔是陽光萬里，年老時偏執孤僻，兩人分別去演同一個人，是由內到外再由外到內反轉再反轉。每一張當票都有一個故事，堅叔典當的是自己，他算別人的當票，可以3秒內計清九出十三歸，但他用30年都解不開自己的心結。

謝君豪着緊這部親自監製的劇集，他打人情牌，舞台劇老友盡撐變聚會，小角色中臥虎藏龍。劇集宣傳集中年輕一輩演員，謝君豪在個人社交平台有「點將錄」，特別介紹《光明大押》的「美夢縫衣店」演老闆娘英姐的是舞台劇后彭杏英，他稱彭杏英是中學同班同學兼是班主，他中學時演第一齣舞台劇《雷雨》就是彭杏英執導，可以說是帶他入行。劇中演英姐老公阿龍是申偉強，謝君豪說：「申sir絕對入型入格，佢真人來頭不小，係名副其實嘅舞台劇帝，17次提名四度獲獎。」

謝：陸駿光演戲恰到好處

雙星街還有雙星藥房，老中醫細陳由陸駿光飾演，他也是謝君豪演藝師弟，有「揦鮓哥」稱號，謝君豪形容他演戲「不慍不火，恰到好處，而且會有一種撳都撳唔住嘅幽默感起勢咁標出嚟」。至於演細陳老婆麗嫦的演員是舞台劇演技派廖愛玲，也參演過多部電影。

《光明大押》 ViuTV

逢周一至周五晚上9時30分播映

相關字詞﹕謝君豪 陸駿光 申偉強 彭杏英 光明大押

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