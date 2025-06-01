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娛樂

So Ching不滿MIRROR墜屏案判決 阿Mo：互相分擔一起跨過

【明報專訊】2022年7月男團MIRROR紅館演唱會發生墜屏意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）嚴重受傷，至今仍在醫院接受治療。涉嫌虛報演唱會懸掛設備重量的3名人士早前否認串謀詐騙，前日獲裁定罪名不成立。阿Mo女友、女團COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）在社交平台轉發相關新聞，並就判決表達不滿。阿Mo則轉載圖畫，稱可以互相陪伴，互相分擔，一起跨過。COLLAR昨日出席新歌宣傳活動，稱希望So Ching與阿Mo安好。

記者：林蘊兒

So Ching前晚在社交平台轉發有關判決新聞，她寫道︰「每次對個世界有番少少希望時，就會有嘢發生，remind番我，呢個世界一向都係存在好多不公同無咗個心嘅人。你哋又點睇？」阿Mo昨日轉發一張4個公仔並排坐、互相安慰的圖畫，並配以鼓勵語句，帖文寫着︰「有一天，我們會坐在一起然後說：『雖然很艱難，但我們做到了。』有些日子可能不好過，有些事情一個人可能應付不了，但是我們可以互相陪伴，互相分擔，一起跨過。」在意外中另一名受傷舞蹈員張梓峯亦有轉發新聞，並附上一個問號。

COLLAR銅鑼灣快閃宣傳新歌

COLLAR昨日到銅鑼灣快閃宣傳新歌《暴走女團》，在商場大熒幕邊播MV邊即場演繹，吸引逾百粉絲圍觀。她們表示這是COLLAR第一首用中文改歌名的作品，亦是成團以來首次在街上公開快閃跳舞，心情特別興奮。她們跳舞時，成員陳泳伽（Winka）不小心跌倒，半跪在地上，隊友即扶起她，Winka表現淡定，火速站起身繼續演出，幸沒受傷。受訪時Winka解釋是自己不小心，沒受傷不用擔心，隊友讚她身手靈活，她笑說：「MV入面Ivy So（蘇雅琳）都有一幕向前仆的鏡頭，但她是用方法演繹，與我跳舞時仆一仆純粹巧合。」各隊員讚粉絲很好，全程安靜又專注欣賞她們表演，讓她們跟到大熒幕的音樂聲跳舞。她們計劃走多幾站做戶外演出，亦會繼續走訪學校跟學生交流。

COLLAR期待明天播出的ViuTV綜藝節目《COLLAR以為去度假》，李芯駖表示拍團綜時大家展現美麗、刻苦和深情一面，「節目有爆料環節，大家各自由零歲講起，有講失戀，但眾人沒有傷心反而是開心」。許軼（Day）在劇集《哪一天我們會紅》向「劍神」張家朗下戰書，張家朗有回覆，她感興奮，未想過從戲裏到戲外產生互動，也開心張家朗知她是誰，希望獲更多人認識。

沈貞巧：希望他們一切安好

對於3人涉嫌虛報MIRROR演唱會懸掛設備重量獲裁定罪名不成立，So Ching就裁決表達不滿。沈貞巧（Gao）表示這幾天忙宣傳沒有留意So Ching留言，但有留意事件報道，她們跟So Ching沒聯絡，會密切關注對方近况，希望他們一切安好。

相關字詞﹕蘇芷晴（So Ching）

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