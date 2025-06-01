周吉佩7月廣州開騷 伙顏志恒魏嘉信重組「喊包三兄弟」

預告帶團友坐高鐵上廣州

周吉佩之前帶粉絲組團到塞班島旅行，今次是他首次到廣州演出，暫時未確定有多少人報名參加，只知道場地可容納最多約2000人。他們連同支嚳儀，早前4個家庭到深圳旅行，大人及小朋友玩得非常開心，估計今次廣州之旅亦會帶家人同行，已計劃好行程，逗留四周遊玩才返港，寓工作於娛樂，周吉佩說：「我們3兄弟平日各有各忙，繼去年麥花臣演唱會後，相隔一年終於有機會一起開騷。可惜3個『阿嫂』沒打算再上台跳唱《忘情森巴舞》，但演唱會內容一樣精彩。」

任職廚師的顏志恒搞笑建議表演環節可大搞噱頭，例如他即席示範烹飪，又提議魏嘉信玩棟篤笑，他們說：「大家互相認識一段日子，會分享我們之間的相處點滴，讓內地朋友對我們有更多了解，更不介意互相公開黑圖，有好多圖都好狂野需要加上emoji，不過都出得街。」外表斯文的魏嘉信去年為開騷狂操身形，之後一直偷懶，上周開始定下目標操練，希望以最弗狀態示人。

記者：林蘊兒