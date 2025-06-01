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娛樂

張與辰首開粉絲見面會 7月返大馬搞慶功宴

【明報專訊】張與辰在《中年好聲音3》奪亞軍後工作不斷，昨日端午節率先獲安排舉行粉絲見面會，數百粉絲到場支持及送禮物，他興奮得唱《拒絕再玩》時「甩嘴」。喜歡食糉配咖央醬的他試過一星期食40多隻，現場玩遊戲時餵粉絲食糉。「中1生」師姐支嚳儀帶同兒子前來撐場，送上親製的蛋糕打氣，恭喜張與辰在香港順利出道。

稱媽媽家姐拒參加《中年4》

張與辰原本計劃比賽後返馬來西亞陪家人，估不到這麼快有搵錢機會，遲些為旅行社帶內地團，「不是只得我一個有工作，大家都有，工作性質不同，都開心，比賽完真的沒想太多，之後公司立即有工作給我，要延後返馬來西亞計劃，屋企人都戥我開心。7月會向公司申請放假，回家鄉為媽媽慶祝生日，以及搞慶功宴」。他希望下次媽媽來港，是他開個人演唱會。他透露提議媽媽與家姐參加《中年好聲音4》，「媽媽都有一個音樂夢，但她們認為屋企有個『中3生』已足夠，媽媽亦不可以做我師妹，她是我的師父」。

對於比冠軍黃博更早舉辦粉絲見面會，張與辰多謝公司安排及粉絲支持，「我得閒，她忙啫！相信她好快就有。」早前李金凱與劉曉昆玩手推車時不慎翻倒，網民鬧劉曉昆對李金凱造成二次傷害。張與辰有看過片段，「意外大家都不想，覺得他們只是玩吓，不小心而已，相信劉曉昆絕對不是有心弄成這樣，李金凱都是好鍾意玩的人，見劉洋經常孭住他。他們只是玩，希望網民不要責怪任何人」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕中年好聲音3 張與辰

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