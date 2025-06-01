「御用奸人」方剛離世 享年78歲

獲李翰祥邀入行

方剛為1968年國泰機構電影及電視演員中心訓練班畢業生，同屆同學有劉丹、李司棋，「方剛」是訓練班的班主任為他改的藝名。方剛出身富裕家庭，爸爸1960年代曾在銅鑼灣開設夜總會，叔叔開電影公司。方剛曾表示年輕時因眉清目秀被導演李翰祥睇中邀請入行，但家人反對，逼他從商發展服裝生意，他決心追夢，但自覺滿面暗瘡如「破相」，在國泰電影公司拍了兩部實驗電影後黯然引退，專心做生意。

憑《人在邊緣》演奸角走紅

1986年方剛獲邀演出舞台劇《勾心鬥角》，在東南亞闖出名堂。後來與黎明、劉青雲等演出無綫劇集《人在邊緣》，飾演奸角「鄭細鳳」走紅。1990年代亞視以百萬高薪挖角，方剛在亞視年代主演《勝者為王II天下無敵》、《戲王之王》及《銀狐》等劇集。他後來忍受不了電視台的勾心鬥角，加上感覺快被掏空，毅然離開，並到海外遊歷數年，之後轉戰內地市場。除電視劇，方剛曾演出不少電影，包括周星馳《師兄撞鬼》、鄭裕玲《表姐，你好嘢！》、黎明與許冠文的《神算》等。

晚年長居內地 變慈祥老人

方剛晚年長居內地，過着養尊處優生活，住的複式獨立屋氣派十足，屋內裝修金碧輝煌。他不時在微博分享生活近况，他雖然一生未娶，但與親友的小孩打成一片，生活愉快，昔日扮演大奸角的他，晚年變成慈祥老人。他在微博最後帖文是今年2月12日，分享4張在佛壇內拍攝的照片，還與親友合照。相中他戴冷帽，身形明顯消瘦。2022年方剛患上阻塞性肺病及急性心力衰竭，一度要依靠吸氧維持生命，脫離危險期後因行動不便要輪椅代步，花了一段時間才康復。

娛樂組