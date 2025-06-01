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娛樂

KKBOX香港風雲榜 姜濤打頭陣跳唱 柳應廷黃妍獻唱方大同歌曲致敬

【明報專訊】《第七屆KKBOX香港風雲榜》昨晚於亞博舉行，共有16組歌手演出，MIRROR成員姜濤打頭陣獻唱，炒熱全場氣氛。大會安排向已故音樂才子方大同致敬環節，由音樂監製Edward Chan鋼琴彈奏方大同歌曲，黃妍與MIRROR成員柳應廷獻唱致敬。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

《第七屆KKBOX香港風雲榜》今年以「The Beat Goes On」為主題，傳遞「只要心跳繼續，音樂就會一起Go On！」參與演出的16組歌手包括6名MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）及邱傲然（Tiger），還有江海迦（AGA）、張天賦（MC）、陳蕾、洪嘉豪、黃妍、陳凱詠（JACE）、陳柏宇及周殷廷等，其中洪嘉豪與JACE擔任大會主持。

姜濤打頭陣出場，用英文跟全場觀眾打招呼說很久不見，之後跳唱《On a Sunny Day》及《白果》，分別展現可愛及型格一面，令全場氣氛高漲。接着Jeremy以《Tie Me Now》接力演出，攬着女舞蹈員，妖味十足。緊接是周殷廷出場，首唱新歌《上場》，節奏強勁。JACE與洪嘉豪被封「瘋人院組合」，他們以主持身分登場，互動搞笑。

音樂監製Edward Chan鋼琴彈奏

音樂才子方大同今年2月離世，大會安排致敬環節，由方大同音樂監製Edward Chan擔任此部分的客席音樂總監，並親自以鋼琴彈奏，Jer與黃妍分別獻唱方大同作品《黑洞裡》及《特別的人》，並合唱特別重新編排的Medley《愛愛愛》、《小小蟲》、《夠不夠》及《好不容易》，讓樂迷再次透過方大同的音樂作品緬懷他的才華。

黃妍：參與致敬感榮幸

黃妍演出後受訪，表示獲安排參與致敬方大同感榮幸，因為方大同是她從小到大好喜歡的創作歌手，中學參加歌唱比賽都是唱對方與薛凱琪的歌，對於方大同的離開感傷心。她遺憾沒機會跟方大同合作，現在可以用另一種方式紀念及感謝對方留下的音樂好感動。她讚Jer對今次合作好認真，大家都想做到最好。

Edan洪嘉豪JACE合唱

輪到Edan聯同洪嘉豪及JACE獻唱三人限定版的《漸漸我們》，Edan又與洪嘉豪合唱《聖誕很忙》，最後再獨唱《你應該是這世界上最懂我的人啊？》。另一組合是陳蕾與周殷廷合唱《三生有幸》。

MC在第4部分獻唱《說謊者》，隨後陳健安、Jer加入演出，三人合唱陳奕迅的《告別娑婆》及陳蕾的《以正義之名》。陳健安與Jer分別再唱《戀愛腦之死》及《月居人》。陳柏宇則送上《墜落》，並與陳健安合唱恭碩良的《月球人》。

陳柏宇稱忙湊女 無時間識女仔

早前有資深造型師擔任無綫節目《奇情谷》嘉賓，爆曾有男歌手跟她的18歲靚女小助手眉來眼去，之後小助手常以淚洗面兼辭職，令外界猜測男歌手是誰，陳柏宇是其中嫌疑人之一。陳柏宇對此笑言太睇得起他，覺得他還有心有力。他稱現在全屋都是女人，收工立即回家湊女，哪有時間識女仔。

相關字詞﹕陳柏宇 黃妍 方大同 KKBOX香港風雲榜 李駿傑（Jeremy） 柳應廷（Jer） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤

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