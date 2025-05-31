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娛樂

【開箱】《職業槍手4》結局 女主角敗走新加坡 K房唱王菲《夢中人》

【明報專訊】講述棟篤笑女藝人與新晉編劇之間愛恨交纏師徒關係的《職業槍手》（Hacks），自2021年在HBO及影視串流平台Max首播後，第4季前日剛播大結局，扮演棟篤笑藝人Deborah的珍施瑪（Jean Smart）連續3屆在艾美獎封后，能否實現四連霸，以及再奪最佳喜劇，言之尚早；今季在爛番茄網站的專業評分雖比首兩季的滿分，以及第3季的98%稍微下跌一個百分點，但依然獲得超高評價。第4季頭幾集Deborah與Ava之間互相鬥氣整蠱，看得人十分厭煩，但中段已回復狀態，締造出人意表的第9集高潮；最後一集師徒二人敗走新加坡，響起王菲熟悉的歌聲，珍施瑪與飾演Ava的漢娜恩賓達（Hannah Einbinder）在卡拉OK房大唱《夢中人》，看美劇聽到廣東歌，不無驚喜。

描述深夜清談節目生態

《職業槍手》首季講述在賭城拉斯維加斯駐場棟篤笑演出的老牌女星Deborah風光不再，遭削減場次，此時經理人Jimmy把因失言而失業的年輕女編劇Ava推送給她，結果擦出火花。第2季，Ava經歷喪父之痛，跟Deborah在巡演期間逐漸磨合，Deborah東山再起，卻在結局一集解僱Ava，實情是放手給後者外闖。第3季，Ava休假期間重回Deborah身邊幫忙，恰巧電視台深夜清談節目主持生病，邀請早前受訪的Deborah替工，結果大獲好評，更讓電視台萌生邀她長駐的念頭，Deborah最終如願，本答允讓Ava當首席寫手，可臨陣怕失敗，改用節目原有資深編劇；既傷心又不忿的Ava，最終以Deborah的黑材料威脅她就範，結局正是兩人首天正式上班便對峙。

深夜清談節目在美國流行已久，與其說「清談」，其實更像綜藝，除了嘉賓訪談，還有所屬樂隊、各種表演、趣劇環節，以及戲謔時事。節目通常在晚上十一二點播出，既是演藝圈重要的宣傳平台，也反映製作組的觸覺。主持人或個性迥異，但大多莊諧並重，反應敏捷，而且受到景仰，節目亦大多圍繞主持的個性而修改。近幾年奧斯卡頒獎禮司儀基梅爾（Jimmy Kimmel）和哥南奧拜恩（Conan O'Brien），便各有所屬清談節目。《職業槍手》女主角Deborah年逾七旬，在棟篤笑圈子打滾大半生，早就名成利就晉身殿堂，但深夜清談節目才是其心目中的事業「聖殿」，何况美國從沒以女主持掛名的深夜清談節目？她不容有失，所以上季尾聲背叛Ava的心理脈絡可以理解；但第4季前半段都是二人很「中二病」的互相整蠱，令人看得有點不耐煩。

《職業槍手》創作核心由《姊妹欲蒲團》女導演露茜亞安尼路（Lucia Aniello）與其編劇丈夫保羅當斯（Paul W. Downs），以及《良善之地》珍施達斯基（Jen Statsky）所組成；其中保羅兼顧幕前，扮演經理人Jimmy，珍施達斯基曾是名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）的清談節目寫手，所以《貓屎先生》金像影后海倫亨特（Helen Hunt）在《職》劇扮演電視台管理層Winnie，今季不斷逼迫Deborah節目交新橋，便問「你的『車廂唱K』在哪裏」，「車廂唱K」是英國名嘴占士高登（James Corden）到美國發展後的創先河環節，Winnie也希望Deborah能為收視日漸下滑的深夜節目，殺出一條血路。結果她真的做到；賭城女市長Jo與幾名冰曲球手鬧出性醜聞，全行名嘴都在節目上「抽水」，對她冷嘲熱諷；與Jo有交情的Deborah，邀她上節目盡訴心中情，結果憑真性情與妙語如珠，博得滿堂喝彩，她洗去污名，也讓節目沾光。

《職業槍手》第4季開首麻麻，幸創作三人組在中段扭轉頹勢，講述Ava難忍各方壓力終崩潰失蹤，此時Deborah患難見真情，四處尋找，定位追蹤後，以為Ava自殺，穿著最愛的皮草也下水救人，鬧出救錯人笑料；兩人終坦誠相對，師徒破冰。編劇在前段又刻意從第三者口中把Deborah塑造成記仇小人，讓Ava外泄高層逼他們訪問捲入性醜聞的男星、刪減對白、企圖干預創作自由等秘密，電視台主管Bob下令Deborah解僱Ava，否則即使節目已是同時段收視冠軍，依然要腰斬；以為Deborah記恨，必定會就範炒了Ava？結果很爆炸地趁直播她痛罵管理層，還感恩說若非Ava，她根本不可能得到這份主持工作。有評論指這一幕都在第9集發生，本來是傳統高潮位，理應落幕，後續留待第5季再講。創作三人組反其道而行，安排第10集，讓Deborah被禁演出的18個月內，找到合約漏洞，帶Ava轉戰新加坡的金沙賭場，受衆是華人觀衆，透過普通話翻譯她的笑料，就不會牴觸電視台的合約。兩人一度很成功，演出一再加場，就是此時劇組選用了王菲的《夢中人》，還安排幾秒鏡頭講述師徒兩人在K房唱此歌。然而，Deborah也墮入紙醉金迷的深淵，不再創作，讓Ava心灰意冷，但一宗有關前者的死訊，反重燃其鬥志，決定返回美國，給第4季畫上句號。

開拍第5季 有可能拍外傳

《職業槍手》最初計劃第5季便是最終回，隨着此劇受歡迎又屢獲殊榮，不知可會添食；抑或如傳聞中所言，可能把Jimmy和美瑾施多達（Megan Stalter）扮演的癲喪拍檔Kayla另外抽出拍外傳。今季兩人不但關係更進一步，了解更深，Kayla也抵擋了富爸爸利誘，拒絕回巢，並出言捍衛Jimmy；而且有Kayla出現的畫面，必定搞笑又生猛，確值得加強戲分。

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