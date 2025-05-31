Netflix新劇拍幣圈「薯條哥」騙案 《俄羅斯方塊：版權之戰》男星擔正

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨宣布會拍攝8集新劇《The Altruists》，邀請《俄羅斯方塊：版權之戰》安東尼波爾（Anthony Boyle）伙拍《黑錢勝地》茱莉亞嘉納（Julia Garner）主演；故事講述有「薯條哥」之稱的加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼弗里德（Sam Bankman-Fried）與時任女友埃里森（Caroline Ellison），如何在加密貨幣風暴中迅速崛起及墮落，他們試圖利用科技與資本重新定義全球金融體系，卻從FTX客戶竊取80億美元（約624億港元）。班克曼弗里德被判電匯欺詐、串謀欺詐及串謀洗錢罪共7罪成立，去年判囚25年；埃里森亦被判監禁兩年及沒收110億美元。《The Altruists》將由《解碼遊戲》嘉咸摩亞（Graham Moore）及《地下鐵道》積琪蓮海耶（Jacqueline Hoyt）聯合監製。