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娛樂

禁私自活動提異議敗訴 NewJeans每次違規罰570萬

【明報專訊】由Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein組成的韓國5人女團NewJeans，與經理人公司ADOR及母公司HYBE的合約問題糾纏多時，韓國法院今年3月臨時判決5女不得自行活動，其後NewJeans仍決定如期來港出席3月23日舉行的ComplexCon音樂會，並在演出後宣布暫停演藝活動。據韓媒報道，法院日前就臨時判決正式裁決，5女不得私自舉辦演藝活動，若違反規定每次須向ADOR支付10億韓圜（約570萬港元）違約金。

文：蘇珮欣

韓國5人女團NewJeans於2022年7月出道，由ADOR前社長閔熙珍一手捧紅。去年4月，閔熙珍被指密謀奪取ADOR經營權，與母公司HYBE決裂，閔熙珍被解除職務，NewJeans與對方共同進退。同年11月NewJeans單方面宣布解約，聲稱改名「NJZ」繼續活動，首項工作便是來港演出ComplexCon音樂會。

NewJeans與ADOR就2022年簽訂的經理人合約，是否仍具有法律效力展開訴訟，ADOR還向法院申請禁止NewJeans擅自演藝活動。韓國法院今年3月就禁令臨時判決，指NewJeans的5名成員於2022年4月21日與ADOR簽訂的合約有效，直至相關訴訟案宣判為止。5名成員未經ADOR批准及同意，不得自行或通過第三方進行演藝活動。NewJeans隨即就相關臨時判決提出異議。

HYBE前員工涉股票內幕交易

法院日前就禁令正式判決，法庭指NewJeans在得悉臨時判決後，仍到海外演出音樂會，且表示獨立活動的決心，故維持臨時判決內容，指NewJeans未經ADOR事前同意及批准，不得單獨或透過第三方進行演藝活動，稱NewJeans若違反上述判決，每次違規均須向ADOR賠償10億韓圜（約570萬港元）違約金，其相關費用也須由NewJeans承擔。

NewJeans與ADOR的合約糾紛案件再輸一仗，但案件並未完結。雙方就2022年簽訂的經理人合約是否具有法律效力的訴訟才是關鍵，該案目前安排6月5日第二次審訊。

HYBE最近官司纏身，除了與NewJeans的合約糾紛外，HYBE創辦人方時赫涉嫌2019年向HYBE股東謊稱公司沒打算上巿，另一方面卻推進上巿計劃，從中獲利4000億韓圜（約22.7億港元），涉嫌不正當交易，正被韓國金融監管局調查。另外，韓媒報道指HYBE一名已離職員工涉股票內幕交易，2021年1月利用HYBE投資YG Plus的利好消息，進行股票買賣，獲利2.4億韓圜（約140萬港元）。韓國檢方及警方商業罪案部門昨到HYBE辦公室搜查；HYBE方面承認搜查一事，稱會協助調查，並提供所需資料。HYBE股價昨日下跌2.21%，收報26.6萬韓圜（約1511港元）。

另一方面，香港百老匯院線的6間戲院將於7月10日至13日推出「HYBE CINE FEST in Asia」活動，放映男團防彈少年團（BTS）、Seventeen、Tomorrow X Together（TXT）及ENHYPEN等合共5場演唱會，門票將於6月4日晚上7點開售。

相關字詞﹕韓國女團NewJeans

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