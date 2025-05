【娛樂場】泰倫斯經歷兩年沉澱 用音樂重新出發

專輯《Act 1: The Beautiful Mess》以「Track Reveal」形式發布,作品已落實不同時間點接力登場,誠邀樂迷一同走進這段創作歷程,細聽每首歌背後的故事與情緒。作為2025年的第3首單曲,全新作品《Only Reason of the Night》靈感來自泰倫斯過去一段時間的思考與自省,「當我們在夜裏反覆計算與等待,是否早已錯過了真正重要的人?」這首歌是他對「不想再錯過」的呼喊:「天開始黑了,夜已降臨,不要再浪費時間了。Be the only reason of my night。」

找到適合自己曲風

泰倫斯也偶然重溫一句電影台詞:「你信唔信2012係世界末日?將你出世年份加上你年齡,一定等於2012!」這句戲言提醒他,時間轉瞬即逝,與其等待,不如用音樂勇敢表達!這次的Track 04,泰倫斯用他最喜歡的synth pop及bubble pop風格創作,親自作曲、監製,泰倫斯說:「試過很多曲風,但每次一聽到這類音樂,我就知道,這才是我該待的地方。」Energetic、浪漫、自由,就是這類歌曲的樣子,也是他最舒服的模樣。這張專輯裏一半以上的歌都走這路線,就是希望哪天能在自己的演唱會上,和大家一起跳起來、一起「un」、一起飛!

MV以一鏡到底手法拍攝,以一個POV的角度,打造出一場沉浸式的視覺體驗。觀眾將以「被邀請者」的身分進入這首歌,親身感受那份屬於「唯一的你」的畫面,打造的一個為你而設的專屬舞台。

曾迷惘崩潰也很幸運

《Act 1: The Beautiful Mess》不是為了追趕什麼節奏,而是泰倫斯寫給自己的信。他曾經很迷惘、很崩潰,但也很幸運,能靠着音樂和大家的支持走過來。這張專輯裏的每首歌,都是他過去兩年的小故事,還有一句句「無所謂啦」背後沒說出口的情緒。