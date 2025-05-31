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娛樂

羅家英自爆第四次患癌餘壽約9年 不做化療豁達面對「再長命有什麼用」

【明報專訊】78歲羅家英曾三度患上癌症，身體健康狀况一直受外界關注，他近年積極做運動及飲食健康，狀態不錯，又不時隨香港明星足球隊出外比賽，拍劇又主持節目。羅家英目前正與朱茵合演舞台劇《驢得水》在內地巡演，日前接受內地傳媒訪問，自爆第四次患上癌症，醫生指如果不做化療及電療，只是打針及吃藥，估計壽命只剩八九年。他豁達面對，表示一點都不怕，再長命有什麼用。

娛樂組

羅家英（家英哥）近日與朱茵在內地巡演舞台劇《驢得水》，劇團日前到武漢演出，家英哥接受當地媒體訪問時，談到第四次患上癌症。

念《心經》感悟人生就是空

主持人讚家英哥的精神比不少年輕人還好。家英哥表示秘訣是不怕死，「我2004年患肝癌，那時候我59歲。（是怎樣戰勝癌魔？）後來過了兩三天，我就念《心經》。（每天背嗎？）我就是心裏想的東西太多，我就不想，就背《心經》，然後感悟到人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無掛礙，我覺得人生就是這樣了」。

確診前列腺癌 網民讚活得豁達

家英哥隨後透露第四次患上癌症，這次是前列腺癌，他說︰「我就問醫生，我現在打針吃藥的話，前列腺的癌症，我大概可以存活多久啊？他說可以，大概8年左右吧，我就想，現在開始，我就有8年到9年壽命，90歲已經是長壽嘛，我再長命有什麼用啊？所以我一點都不怕。化療、電療不做，我就舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。我就是這樣想，希望大家都這樣想。」

家英哥在節目中幽默表示：「我跟那癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我又不搞你。」主持人聽到家英哥這番話不禁拍手讚歎。不少網民讚家英哥活得豁達。

2004年首度患癌 割肝保命

家英哥2004年患上第3期肝癌，一度要割肝保命。當時汪明荃（阿姐）不離不棄，家英哥最終抗癌成功，兩人後來拉埋天窗，到美國結婚。

2014年家英哥的肝臟再出現一個2厘米大的腫瘤，他在阿姐陪伴下再次成功抗癌。5年後，家英哥的身體再次出現問題，前列腺組織驗出有癌細胞，他入院接受前列腺手術，術後有失禁後遺症，一度要自備尿布開工。雖然多次患癌，家英哥還是樂觀面對。

早前與汪明荃慶祝結婚16周年

早前阿姐與家英哥慶祝結婚16周年，阿姐在社交平台分享家英哥送的花束照片，並附有一張心意卡，寫道：「麗莎（阿姐），慶祝16周年啊。吃好，睡好，唱好，美好，什麼都好。英英」阿姐留言：「唔經唔覺已經16年了，多謝家英哥既愛惜、包容及陪伴。接着的日子希望仍然是歡歡喜喜每一天！」

相關字詞﹕羅家英（家英哥）

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