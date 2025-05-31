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娛樂

陳卓賢：拍拖不會收埋 不怕脫粉

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）下月5日凌晨出發到澳洲舉行巡迴演唱會，趁飛前密密接工作，昨日出席連鎖快餐店活動，獲大批粉絲到場支持。他表示最愛朱古力味甜品，會因應當日心情選擇甜度，食完會好開心。他獲送雪糕當蛋糕，預祝下月32歲生日，粉絲即場唱生日歌。

Ian生日正日首次在外地工作，沒想過怎樣慶祝，「過往每年生日都是簡單跟家人食飯，主要封利市和送禮物給媽媽，生日是紀念媽媽很辛苦生我出來，不是為我慶祝，是要答謝媽媽」。他感謝粉絲為他舉行生日展覽，希望回來時夾到時間親自去睇。將出發澳洲，見他健碩不少，胸肌結實。他笑說有健身，但可能是衣服效果，之前發燒消瘦不少。

Ian未睇《呂濤米Lo花SonShow》隊友跟黃慧君（花姐）的深情對話，「不知我們嗰組拍攝時有無這個環節，我內斂和內向，很少真情剖白」。節目中李駿傑表示為粉絲不敢拍拖，姜濤稱因太多人留意，覺得不適合拍拖。Ian說不怕，「緣分天注定，來到自然會出現，但暫時沒有，耐心等待。都有成員拍拖，粉絲亦很支持，我覺得拍拖不是很嚴重問題，絕非做藝人不可拍拖，如果我拍拖不會收埋，亦不怕脫粉，相信大家會支持。生日願望沒想過快點拍拖，暫時專注工作」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕呂濤米Lo花SonShow MIRROR成員陳卓賢（Ian）

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