佘詩曼報新聞逼真：證明演得好 馮盈盈9個月無見麥明詩 否認不和

阿佘早前扮新聞主播拍片，在林峯演唱會間場播出，被指報新聞太逼真，有誤導之嫌？阿佘說：「唔好意思，證明我演得好，所以大家睇得好投入，都開心。」對於林夏薇遭入稟呈請破產一事，阿佘說：「真定假？同我報新聞一樣，我唔信。」

陳家樂增肥一日食四餐呻苦

陳家樂最近努力增肥，因去年拍戲減磅至60幾公斤，現想重返75公斤，距離目標尚欠5公斤，他說：「太太（連詩雅）減肥，我就增肥，太太幫我設計了餐單，一日四餐，但原來不停吃東西仲辛苦，一點也不享受。太太話我這樣說，小心畀人打。我想增磅之餘還想增肌。」他與林家熙等人組成足球隊「FC3」下星期比賽，他說：「農曆年踢過賀歲盃，認真比賽今次是第一次，希望之後可以衝出香港，到不同地方比賽。」他稱原本昨晚去大球場捧曼聯，因出席活動去不到，但已將球衣交給朋友索取簽名，希望攞到卡斯米路簽名。

馮盈盈日前表示久沒見好姊妹麥明詩，亦沒探望過對方的BB，因而傳出兩人不和。馮盈盈在活動上否認與麥明詩不和，但承認大家已有一段時間沒見面，「已9個月無見，因我們現在不是一齊開廠工作，不會每星期都見，但不是沒聯絡。她結婚生仔，現在又要照顧BB，明白她好忙，我亦不想打擾她，等一切安頓下來，一班人去探她，大家已約好6月去她家中打邊爐，探BB及為我慶生」。有指她們在教育工作上成為競爭對手，搶生意影響感情？她表示大家同樣發展教育工作，但方向不同，並非競爭對手，「麥明詩教育對象是零至三歲，我是中小學，幫助學生和家長紓緩情緒」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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