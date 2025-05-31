林夏薇遭入稟呈請破產 8．26聆訊 發聲明稱不涉相關債務 堅決抗辯維護聲譽

記者：楊志權、余卓祈

林夏薇昨日回覆《明報》時表示：「我老公Jason（莫贊生）租住間屋嘅公司有官司，正在上訴中，所以我都莫名其妙，𠵱家交畀律師處理中，我亦都無收到任何通知。」

林稱無收任何通知 感莫名其妙

林夏薇隨後透過律師，就事件發出嚴正聲明。她在社交平台公開聲明，並留言「多謝大家關心」。聲明內容如下︰「本行現受林夏薇女士（「本所當事人」）委託，特此就近日有關其於案件編號HCB 4181/2025的破產呈請，作出如下嚴正聲明：本所當事人並無涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯，以澄清事實、維護聲譽。鑑於案件已進入司法程序，為免影響相關法律進程，本行不便公開討論案情細節。惟本所當事人對社會各界的關心與傳媒朋友的關注，謹此致以衷心感謝。敬請各方尊重司法程序，避免作出任何臆測或不實報導，以免對本所當事人造成進一步不必要的困擾或損害。」

丈夫莫贊生4月被頒令破產

林夏薇丈夫莫贊生去年8月被入稟呈請破產，他與現遭呈請破產的林夏薇地址相同，根據法庭文件，莫贊生於今年4月15日已被高院頒令破產。該宗破產呈請案件背後涉及一宗山頂物業交易，莫贊生被指在交易中出任擔保人，其後交易終止，借貸公司要求收回貸款，向莫贊生追討逾1.35億元。

根據該份高院的判辭，兩間呈請人公司Athora Lux Invest S.C. SP及Apollo Credit Funds ICAV曾按貸款協議，向Double Winner Asia Limited及Forever Concord Limited借款，讓兩間公司購入山頂中峽道28號物業，莫贊生出任貸款擔保人。呈請人原承諾借款2.5億元，於2022年4月借出首筆貸款為1億元，惟翌年交易終止，呈請人要求履行合約條款，向莫贊生追討本金1億元、違約費250萬元及利息逾3200萬元。

莫曾要求法庭不應頒令破產

判辭提及，莫贊生要求法庭不應頒令破產，指若他知道交易其中一方不是有效抵押權人，憑着其商業觸覺，他不會出任擔保人；惟法庭認為，涉案協議是簡單的貸款協議，呈請人已墊支款項，無理由不能要求擔保人還款，裁定莫贊生未能提供實質抗辯，頒令他破產。

案件編號：HCB 4181/25HCB 5428/24