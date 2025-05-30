【娛樂場】《女神配對計劃花生搶先看》 海選變雜技騷嚇窒評審

羅毓儀、葉蒨文和李芷晴都是「外貌協會」，羅毓儀第一眼看樣，葉蒨文喜歡「細眼男」，李芷晴愛「高大男」；梁敏巧和關嘉敏則分別鍾情「霸道總裁」與「有feel男」。李芷晴希望在節目中遇到真命天子，講明向「幽默男」說不：「好憎搞爛gag嘅人。」

《女神配對計劃花生搶先看》精選16名參賽者亮相，包括「青筋波袁偉豪」Ray、KOL梁景𡺤、「一陽指奇人」林偉麟、「雞冠林敏驄」王維燁、「Chok甫王」卡敵官和「寫詩奇人」黃志華等，每名參賽者均身懷絕技，「驚艷」江美儀和林盛斌。

陳懿德被猛男挑逗

報稱體適能教練兼任職猛男餐廳的Ray，樣子酷似袁偉豪，胸肌和手臂佈滿青筋，被取花名「青筋波」。Ray才藝表演時，將於猛男餐廳學的「冧女」招式套用林盛斌身上，餵食朱古力，又托住林的下巴抹嘴，全場爆笑。梁景𡺤亦曾任職猛男餐廳，樣子帶點稚氣邀請陳懿德示範「猛男舞步」，靠得極近又拉手，嚇得江美儀喊停說：「得喇，夠喇，可以停喇，因為我真係識羅天宇（陳懿德緋聞男友）嘅！」只懂傻笑的陳懿德覺得梁景𡺤的「狂野」與葉蒨文合襯。

自稱有7000萬身家的林偉麟示範奇異武功「旋風式踢腿」和「一陽指」，又大談「死穴」理論。王維燁自稱「唔係好識講嘢」，對答卻妙語連珠，林盛斌亦甘拜下風。他報稱現職音樂老師，被問月入時又表示已無做，答非所問，林盛斌大嗌投降：「咁點同你傾偈呀？𠵱家同林敏驄傾緊偈呀。」

《女神配對計劃花生搶先看》

6月1日晚9時30分 翡翠台播出