明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

醫美老公術後受頑痛折磨 衛詩雅悉心照顧陪渡難關

【明報專訊】衛詩雅與醫美醫生周祉安今年2月拉埋天窗，婚後表現恩愛，衛詩雅4月奪金像獎影后時，台下的周祉安感動得哭成淚。周祉安前日在社交平台撰長文表示「是醫生也是病人」，透露兩年前因意外引致的肌肉症狀，在醫院接受入侵性醫療程序時，不幸出現問題，術後有新的位置非常痛楚，範圍不少，當時的專科醫生或忽略了問題的嚴重，認為是療程後正常的疼痛。他相信和尊重醫生的專業判斷，一直服用止痛藥及觀察情况，後來愈來愈不對勁，接受磁力共振掃描（MRI）進一步檢查，才知道痛楚是手術後引致的「感染併發症」並擴散至其他位置。

醫生稱最嚴重或有生命危險

周祉安稱感染和炎症因拖延較長才接受抗生素注射治療處理，加上長時間發炎引致神經末梢非常敏感，需要長時間康復，透露那時候每天在不同程度的疼痛中工作和生活，情况反覆，當痛楚比較嚴重時，連走路和坐下也有困擾，生活被打亂，加上不時出入醫院診所做檢查，身心疲累，感到氣餒和挫敗。他說回想算幸運，傳染病科醫生稱假若當時引致的細菌比較惡性，感染或會更嚴重，更甚可能有性命危險；現在換一個角度，會對自己說是「不幸中之大幸」。

周祉安感激愛妻衛詩雅一直在身邊，沒怨言給予支持和疏導情緒，「幸運身邊有一名愛護我的太太，無時無刻沒怨言地支持我，當我感到徬徨無助或失去信心時，很有耐心疏導我的情緒。就算工作再忙，亦花很多時間陪伴我，不厭其煩鼓勵與我一起分擔面對。大部分覆診檢查她都堅持要陪我一起去，其中有次需要入院，太太（當時未婚妻）前一夜已沒睡照顧我，之後一早陪我入院，她下午和晚上還要工作，完成工作後還趕來醫院一直陪我到深夜。當時看她坐在醫院沙發上休息，這畫面尤其深刻，我能擁有這樣的親人真是『三生有幸』，無疑她是我生命中的支柱，感覺窩心和對她感激」。

娛樂組

上 / 下一篇新聞