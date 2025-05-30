呂爵安撐江𤒹生MV瞓棺材無抄橋 獲謝君豪點名合作 歡迎隊友巴結搲撈

記者：林蘊兒

謝君豪、呂爵安、練美娟（娟姐）、廖子妤和栢天男等主演《光明大押》，故事圍繞老字號當舖，昨日眾人在記者會分別寫上想當押最珍貴的東西，呂爵安搞笑寫「娟姐的下半生」，金額5元，自覺肥胖的練美娟寫上「四両肉」，廖子妤最認真寫「香港電影金像獎最佳女配角獎座」。

呂拒與練美娟演情侶

首次任劇集監製兼主演的謝君豪形容辛苦程度「人都癲」，首做監製當自己新人，辛苦得來值得，與眾人合作愉快。練美娟首次跟謝君豪合作，「收到通知時好似被人『點燈』一樣，開心到幾晚睡不着」。練美娟劇中與呂爵安演姊弟，自薦下次演對方女友，呂爵安拒絕笑說：「我配不起你！」

謝君豪承認親自揀選呂爵安拍劇，未想到下次跟哪名MIRROR成員合作，呂爵安推薦副隊長AK，「因為豪哥（謝君豪）最近欣賞了AK演出的舞台劇，大讚他表現好，下次可以考慮一齊演舞台劇。如果其他隊友想有演出，可以來巴結我」。

隊友李駿傑（Jeremy）新歌《Tie Me Now》涉抄襲韓團Stray Kids歌曲和MV，最近AK新歌《心死了幾百次》MV其中一幕瞓棺材又被質疑抄橋。呂爵安力撐隊友說：「見好多MV都有類似瞓棺材的情節，可能大家放大了。現時網上資訊太發達，隨時一句話就變成風波，有些是個人主觀看法。相信不是抄襲，正如MV導演都解釋其實有不同包裝，大家應該輕鬆少少去看件事。」呂爵安強調自己有參與歌曲和MV創作，自知絕對無意模仿別人，心安理得，別人要怎樣看沒法控制。

花姐既是虎媽又是慈母

呂爵安在《呂濤米Lo花Son Show》跟經理人黃慧君（花姐）深情對話感動眼濕濕，解釋因知道由出道開始，花姐很愛惜和緊張12子，大家經歷過很多事情，盼減輕花姐負擔，不再令她擔心，承認自己也成長不少，「花姐本身只是監製，不需要做太多，但她真的好惜我們，關係進化到由經理人再變到似阿媽，大家現在所有事，包括感情事都可以講。花姐以前真的很霸道，現在較為慈母，她是虎媽又慈母。我以前報喜不報憂，就是不想令花姐擔心，經過今次對話，發覺大家好似更親近」。節目與贊助旅行社發生爭拗風波，呂爵安表示因早前去日本工作不在港，對事件不太清楚，稱拍攝過程順暢，希望大家都開心。

栢天男嫌談善言太強勢

廖子妤和栢天男再度合作，二人互笠高帽，栢天男讚拍檔演技愈來愈有進步，勁有氣場，廖子妤讚栢天男除靚仔外，不懂中文的他背稿全部用拼音，做足功課，非常勤力，應變能力又快。提議廖子妤為栢天男介紹女友幫他惡補中文，她說：「我身邊女性朋友多數都名花有主，唯一是談善言，不知她是否想拍拖。」自認宅男的栢天男大派檸檬，覺得談善言太強勢，未必適合自己。問到老闆黃百鳴惹官司一事，栢天男稱有關心老闆，對事件不清楚，不便置評，他的工作安排暫時沒受影響。