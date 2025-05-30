眼發炎臉腫頸痛 單文柔減工作調理身子

體會身體健康最重要

單文柔在視頻中表示︰「大家都在社交媒體上展現自己最好的一面，但其實大家都是人一個，一定會有不如意的事，凡事都不要對比有落差，多關注自己才會更好。沒想到自己整個4月都在生病的狀態中度過。不知道點解從眼睛發炎、臉部腫脹，直至到頸部腫痛，起初以為沒什麼，都是小問題，就沒放心上，但這樣斷斷續續持續了很久都未好，亦搵唔到原因，甚至還影響了正常的工作和生活。」

單文柔懷疑是否身體向她發出信號，去看醫生後才知道真的需要好好休息，開始調整自己，她說︰「接下來開始減少工作，告訴自己需要休息一段時間，調整自己的精神和身體狀態。我開始想專注自己，去了看演唱會，出門去運動出汗，去做spa緩解身體的緊張，出門曬曬太陽吸收維他命D，強迫自己停下來、慢下來，給自己叉叉電。」她體會到無論做什麼樣的工作、承擔什麼樣的責任，自己的身體健康和精神健康都很重要，「在不停努力的路上，適當的休息是非常必要的！只有自己的狀態好了，才可以有更好的工作成果和照顧你愛的人！」張寶兒、張名雅、胡杏兒等圈中好友為她加油。

娛樂組