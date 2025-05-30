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娛樂

王君馨順產誕B女Audrey 一家三口同屬5月之星

【明報專訊】王君馨與丈夫Daniel於2016年結婚，去年12月宣布懷孕。王君馨昨日在社交平台分享全家福，宣布女兒Audrey Chang已出世。她形容整個過程太奇妙，一直以為自己會是那種事業型女士，一定開刀、一定揀日子、一定餵奶粉，但在懷孕的9個月，與BB培養的感情，感覺BB好似跟她說「媽媽你得㗎！」讓她變得勇敢。她因此做了好多資料蒐集，想在自己的能力範圍，將最好的都給BB。多謝醫生給她信心，讓她在懷孕最後4個月改變選擇，放棄剖腹生產，採用自然分娩，最後真的可以成功，自然生了他們的寶貝女兒Audrey Chang。

感謝丈夫是最大啦啦隊

王君馨笑女兒是Daddy's girl，連生日也黐着爸爸的生日，她說︰「她很特別的，一定要過咗12am，讓自己的生日黐住爸爸的生日，畀個kiss kiss Daddy，唔知以後係咪真係『Daddy's girl』。」她謝謝丈夫一直的陪伴，每一刻都做她最大的啦啦隊。她笑言雖然有時好嘈，要叫丈夫讓她安靜一吓，但相信會成為好爸爸。她感謝醫護及清潔姐姐的陪伴及照顧，「入住期間，我們感受到滿滿的愛與支持！謝謝你們和我一起慶祝Daddy的生日和母親節。」她稱有女兒後，一家三口一起開啟新的篇章，希望與丈夫成為好父母。她對女兒說：「我們非常愛你，急不及待地想看到你長大。May Babies，三位5月之星！」

楊茜堯、李施嬅、楊秀惠、岑杏賢、袁偉豪、COLLAR成員陳泳伽（Winka）等留言恭喜，楊茜堯祝BB快高長大。

娛樂組

相關字詞﹕5月之星 王君馨 Audrey Chang

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