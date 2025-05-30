明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

古天樂壓軸登場撐林峯 合唱掀高潮 張馨月帶女兒捧場 去廁所避睇辣身舞

林峯完成7場紅館騷 回應網民呼喚徐子珊︰不知她身在何方

【明報專訊】林峯一連7場紅館《GO WITH THE FLOW演唱會》前晚圓滿結束，太太張馨月帶同女兒Luna捧場，還有老闆古天樂（古仔）壓軸擔任嘉賓，以未來戰士造型出場掀起高潮，兩人合唱《今期流行》，古仔又向林峯單膝跪地，稱電影《尋秦記》不再是都市傳說，將於元旦上映。對於佘詩曼拍攝報新聞的短片被投訴，林峯指無聊，之後會做巡唱及準備拍《九龍城寨2》。

記者：柯美

攝影：劉永銳

前晚林峯紅館演唱會尾場，太太張馨月帶同女兒Luna現身捧場，母女均戴上口罩，4歲Luna面對鏡頭表現淡定。演唱會開場時，張馨月細心為Luna戴上保護耳罩。Luna看足全場十分興奮，不停揮動熒光棒，身體隨音樂搖擺。有家人在場，林峯特別開心，不時望向她們，鳴謝時更公開多謝老婆，又與女兒打招呼，溫柔說「Hello，Luna」。

林峯大嗌：我得咗啦

古仔以壓軸表演嘉賓驚喜亮相，一身未來戰士造型單膝跪地，攞出cool爆甫士升上舞台，與林峯握手並相擁，先合唱經典劇《尋秦記》主題曲《天命最高》，之後古仔再唱首本名曲《今期流行》，林峯興奮起舞，古仔也做招牌動作，令全場觀眾high爆站起身一齊跳，掀起全晚高潮。林峯與古仔共舞後開心大嗌：「我得咗啦，yes！多謝老闆。」

古仔「項少龍」上身向林峯單膝下跪說：「大王，唔好意思，來遲了，因我坐的時光機去了100年後，現在終於回來找到你。」古仔好奇問「大王」何解變成這身打扮，頭髮變了顏色？林峯解釋剃了鬚已融入現代社會，頭髮變色因要潮，「我現在改埋名不是叫嬴政，叫林峯」。古仔笑稱好彩不是叫「淋病」。林峯稱最近有很多人問電影《尋秦記》的都市傳說，項少龍何時在大銀幕出現？古仔稱電影將於元旦上映。林峯即叫觀眾到時入戲院支持。

古仔宣布《尋秦記》元旦上映

古仔表示這幾天聽到很多關於林峯演唱會一些傳聞，包括東方昇都學椅子舞。林峯笑說：「唔係事實唔回應。」另一傳聞是演唱會只見到林峯背部居多。林峯忍不住笑稱開四面台，總有一面台對住背部。說罷古天樂拖着林峯走勻舞台四面，企定讓觀眾影相。林峯說：「今（前）晚不單止我圓夢，樂隊和舞蹈員得知唱《今期流行》，排練時開心到癲咗，多謝古生完成那麼多人的夢想。」林峯到後台更衣，古仔獻唱《男朋友》，全場觀眾大合唱。最後林峯一輪勁歌熱舞，氣氛高漲下結束演唱會，同時宣布舉行世界巡迴演唱會。

9月展開世界巡迴演唱會

林峯騷後跟古仔及周秀娜等開香檳慶祝。他表示今次一連7場演唱會是新挑戰，證明體力能支持，希望開第7次紅館演唱會時再向高難度挑戰。他感謝老闆古仔愛惜，唱足3首歌，以及周秀娜支持，跳足7場。他表示巡唱9月展開，為期3個月，先到內地多個城市，之後再去其他國家，家人未必會隨行，因女兒要返學，上海站就沒問題。女兒在台下看得興奮？他說：「她有我的基因，聽到拍子會跳舞，她識唱《愛在記憶中找你》，會在家中唱，順便學廣東話。」他稱與周秀娜跳辣身舞時，與太太夾好帶女兒去廁所，「太太不介意我跳辣身舞，明白我是專業歌手和演員」。

不知徐子珊身在何方

佘詩曼（阿佘）化身「Man姐」在間場時報新聞，被指太逼真有誤導之嫌？他說：「投訴太無聊，阿佘報新聞你信唔信？」談到其椅子舞成為網民挑戰目標，林峯建議模仿前要先熱身，「我在澳門演唱會已跳過，一隻舞要有特色，現在成功了」。鍾嘉欣任嘉賓勾起觀眾對《溏心風暴》的集體回憶？他說︰「她是好妹妹，從前合作時她很易哭，是個很感性的演員。很開心10幾年後再見面，她完全沒變。」對於不少網民呼喚徐子珊，曾傳尾場表演嘉賓是對方？他說︰「徐子珊是失蹤人口，我們沒聯絡，也不知她身在何方。」他表示最後一晚跳唱時不小心跣一跣，證明自己的平衡力不錯，已準備好拍《九龍城寨2》。伍允龍攜新女友李蔓瑩捧場？林峯表示︰「一早知他拍拖，直至當晚才首次見其女方，替他高興，祝福他。」

周秀娜難忘紅館度生日

周秀娜表示騷前練習了一個月，「第一次做四面台，要兼顧四面觀眾，緊張到腦海一片空白，方向錯亂，舞姿生硬似木頭。我每晚也翻看演出片段，看看有什麼不足，加以改進和調整，身穿的裙子也改短了一點。（辣身舞點到即止？）沒有，他很大方，叫我亂摸。他很大隻，我從後箍住他，一雙手也箍不到」。周秀娜40歲生日在紅館度過，稱很難忘，沒想到會踏上紅館演出，「農曆新年時，林峯叫我上台唱歌，我拒絕，說伴舞還可以。以為大家講笑，沒料到會成真。原本23日開騷，為了給我驚喜提早一天舉行，讓我過了一個難忘生日。（繼續在林峯巡唱伴舞？）我很想，但有電影在身，應沒時間」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕尋秦記 張馨月 周秀娜 古天樂 林峯

上 / 下一篇新聞