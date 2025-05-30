【開箱】《恐懼大街：舞會王后》 砍殺電影血腥有餘新意不足

6人爭奪舞會王后

《恐懼大街：舞會王后》屬於恐怖片類型的砍殺電影（Slasher film），顧名思義就像港迷熟悉的《奪命狂呼》及《舊年暑假搞乜鬼》系列，全片販賣血腥暴力，男女配角輪流被神秘人追殺，不是腸穿肚爛，就是斬手斷腳，旨在滿足好此道者的官能刺激，非我族類則覺得無比嘔心。

跟《恐懼大街》三部曲不同的是，今集改由《獵日槍管》導演麥龐瑪（Matt Palmer）自編自導，故事依然發生在美國東部的陰暗小鎮，1988年當地高中舉行畢業舞會，6名學生包括校內女狼黨首領Tiffany、黨員Linda、Debbie、Melissa、在校園販毒的Christy，以及從小遭Tiffany欺凌的女主角Lori（英迪亞科拿飾）一同爭奪「舞會王后」美譽。

競猜誰是雨衣怪客

Lori從小背負母親Rose弒夫的家族污名，令她受盡白眼，因此希望透過舞會王后，可以重新做人，甚至改變世界；被父母寵壞的Tiffany則對「封后」志在必得，然而並非所有女生都想成名，Lori同班好友Megan只愛抽大麻、看恐怖片，更重要的是陪伴Lori走出人生谷底。就在畢業舞會舉行前夕，Christy回家途中率先遇害，被穿著紅色雨衣的蒙面兇手劈死；兩日之後，輪到Linda在舞會後台遭殃，Debbie則是逃避追殺的過程中觸電身亡，Melissa死得更慘，遭兩名雨衣怪客圍剿，最終命喪更衣室內。

直至Megan發現同學屍體已太遲，兇手為殺Lori不惜闖入舞會場地，諷刺的是校長正好在台上宣布她爆冷當選舞會王后，最後眾人合力阻止雨衣怪客行兇，並當場揭發他的真身，正是為了讓愛女「封后」而殺盡競爭對手的父親Dan，後者被捕後冷冷地說：「沒人記得細節，只會記得贏家。」可謂當頭棒喝。

主角誓死對抗命運

《舞會王后》全片只有90分鐘，為了彌補劇本單薄、創意欠奉的缺點，只好以大量血腥殺人場面填滿每格菲林，可惜手法過時，難以跟《死神來了：血脈》相提並論，幸好結局尚算出人意表，儘管觀眾早知雨衣怪客不止一人，當Dan被捕後，幫兇身分呼之欲出，然後再次扭橋，第3位兇手壓軸登場，誓把Lori置諸死地，總算帶來一點驚嚇效果。

雖說新片與《恐懼大街》三部曲並無直接關連，但仍保留女主角「對抗命運」主旨，《皇室聖誕情》女星英迪亞科拿（India Fowler）飾演Lori，在家庭悲劇的陰霾下成長，直至Tiffany母親Nancy自爆當年求愛不遂，於是狠心殺死Lori父親，然後嫁禍他的新歡Rose，令後者背負殺夫罪名的真相，為Lori報父仇而殺人提供充分理據，以及開拍第5集埋下伏線。